ChatGPT'nin patronu Sam Altman, siyasete adım attı: İşte yapacağı görev

19 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:20

OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco Belediyesi Denetim Kurulu'nda teknoloji sektörünün genişlemesinin getirdiği toplumsal sorunları ele almak için görev yapacağını açıkladı. Belediye Başkanı Daniel Lurie'ye destek verecek olan Altman, kurulacak ekipte 7 eş başkanla çalışacak.

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ChatGPT, Sora ve DALL-E gibi dünyaca ünlü üretken yapay zeka araçlarının sahibi olan OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman​ resmen siyasete atıldı. Altman, San Francisco​ Belediyesi bünyesinde görev yapacağını duyurdu. Peki Altman belediyede ne işle meşgul olacak?

SAM ALTMAN, TOPLUMSAL SORUNLARI ÇÖZECEK

Reuters'ın haberine göre, San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie'ye yardım edecek olan Sam Altman, artık Belediye Denetim Kurulu bünyesinde aktif bir şekilde görev yapacak. Yeni rolde Altman, şehirde teknoloji​ sektörünün genişlemesinin getirdiği toplumsal zorlukları ele alacak.

Altman, görevine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hem sevdiğim hem de OpenAI’ı başlattığım şehre yardımcı olacağım için mutluyum."

Sam Altman'ın toplumsal sorunların çözümünde tek başına görev almayacağını da belirtmek gerekiyor. Kurulacak ekibi 7 eş başkan yönetecek.