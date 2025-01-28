ChatGPT'nin sahibinden DeepSeek açıklaması: "Etkileyici bir model ama…”

28 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:42

OpenAI CEO'su Sam Altman, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modeli hakkında ilk kez konuştu. Modeli "fiyatına göre etkileyici bulduğunu" ve bu rekabetin OpenAI'ı daha da motive ettiğini belirten, Altman, OpenAI'ın yakında daha güçlü yapay zeka modelleri sunacağını ifade etti.

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, Çinli yapay zeka teknolojisi DeepSeek R1 hakkında değerlendirmelerde bulundu. DeepSeek'in akıl yürütebilen R1 modelinin, "fiyatına göre sundukları düşünüldüğünde etkileyici olduğunu" belirten Altman, bu durumun OpenAI için rekabeti artırdığını ifade etti.

ALTMAN, DEEPSEEK'İ RAKİP KABUL ETTİ

Sam Altman, DeepSeek R1 modelini etkileyici olarak nitelendirdiği açıklamasında, "DeepSeek R1, özellikle fiyatına göre sundukları düşünüldüğünde etkileyici bir model. Elbette çok daha iyi modeller sunacağız ve ayrıca yeni bir rakibimizin olması gerçekten enerji verici! Bazı sürümleri çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Altman, rekabetin OpenAI ekibine daha fazla enerji verdiğini belirtti, "Ancak en çok araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzu başarmak için bilgi işlemin her zamankinden daha fazla önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

YENİ MODELLER YOLDA

Altman, OpenAI'ın gelecek nesil modelleriyle ilgili ipuçları da verdi. İnsanları AGI (Yapay Genel Zeka - Artificial General Intelligence) ve ötesiyle buluşturmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten CEO, "Dünya çok fazla yapay zeka kullanmak isteyecek ve gelecek nesil modeller karşısında gerçekten hayrete düşecek. Hepinizi AGI ve ötesiyle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.