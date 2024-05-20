ChatGPT'nin sesi Scarlett Johansson'dan çalındı iddiası! OpenAI'dan açıklama geldi

20 May 2024 10:37 - Güncelleme : 20 May 2024 10:37

ChatGPT geliştiricisi OpenAI, sohbet botunun sesli iletişim özelliğinde kullanılan asistan sesinin, Scarlett Johansson'un "Her" filmindeki sesine benzetilmesi üzerine açıklama yaptı.

Romantik dram ve bilim kurgu türlerindeki "Her" filminde, ana karakter Theodore Twombly, Johansson'un seslendirdiği "Samantha" isimli yapay zeka destekli bir bilgisayar programına aşık oluyordu. ChatGPT'nin "Sky" asistanında da bu sesin kopyalandığı iddia edilmişti.

"SCARLET JOHANSSON İLE ALAKASI YOK"

İddiayı yalanlayan OpenAI, ChatGPT'de kullanılan beş farklı sesin her birinin, profesyonel seslendirme sanatçıları, yetenek ajansları, oyuncu yönetmenleri ve sektör danışmanlarının katılımıyla beş ay süren kapsamlı bir süreç sonunda özenle seçildiğini açıkladı.

"Yapay zeka asistanlarının seslerinin ünlülerin sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğine inanıyoruz" diyen OpenAI ekibi, "Sky'ın sesi Scarlett Johansson'un bir taklidi değil, kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel oyuncuya ait" ifadelerini kullandı.

Sesleri 400 farklı başvuru arasından belirlediklerini sözlerine ekleyen yapay zeka platformu, gizlilik gereği seslendirme sanatçılarının isimlerini paylaşmayacağının altını çizdi.

CHATGPT-4o NASIL KULLANILIR?

OpenAI'nın en yeni yapay zeka dil modeli GPT-4o, günlük kullanım limiti dahilinde ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına açıldı. Önümüzdeki haftalarda kullanıma çıkacak modeli şu anda "Plus" aboneleri direkt GPT değiştirici arayüzünden seçerek kullanmaya başlayabiliyor.