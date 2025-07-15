ChatGPT'nin yeni sürümü ertelendi! Sebebi merak ediliyor

ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, açık kaynaklı yapay zeka (YZ) modelinin piyasaya sürülmesinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Altman, X hesabından yaptığı açıklamada, erteleme kararının sebebini de paylaştı.

Şirketin ilk açık kaynaklı modelinin geliştirilmesinin "daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını" ifade eden Altman, X hesabında şunları yazdı:

"EK GÜVENLİK TESTLERİ YAPACAĞIZ"

"Açık ağırlıklı modelimizi gelecek hafta piyasaya sürmeyi planlıyorduk. Ancak erteledik; ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları gözden geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Ne kadar süreceğinden henüz emin değiliz."

https://x.com/sama/status/1943837550369812814

OpenAI'ın şu an üzerinde çalıştığı model, ChatGPT gibi kapalı kaynaklı sistemlerden farklı olarak, kaynak kodu ve temel işlevleri dış geliştiricilerin erişimine açacak.

Özellikle DeepSeek ve Alibaba Group Holding gibi Çinli yapay zeka şirketleri, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında ilgi gören bir açık kaynaklı yapay zeka alanına öncülük ettiğinden, kullanıcılar OpenAI'ın yeni modelinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.