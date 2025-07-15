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 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'nin yeni sürümü ertelendi! Sebebi merak ediliyor

OpenAI, ilk açık kaynaklı yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini erteledi. Peki sebebi ne? İşte OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklaması...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:27

'nin sahibi 'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, açık kaynaklı yapay zeka (YZ) modelinin piyasaya sürülmesinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Altman, X hesabından yaptığı açıklamada, kararının sebebini de paylaştı.

Şirketin ilk açık kaynaklı modelinin geliştirilmesinin "daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını" ifade eden Altman, X hesabında şunları yazdı:

"EK GÜVENLİK TESTLERİ YAPACAĞIZ"

"Açık ağırlıklı modelimizi gelecek hafta piyasaya sürmeyi planlıyorduk. Ancak erteledik; ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları gözden geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Ne kadar süreceğinden henüz emin değiliz."

https://x.com/sama/status/1943837550369812814

OpenAI'ın şu an üzerinde çalıştığı model, ChatGPT gibi kapalı kaynaklı sistemlerden farklı olarak, kaynak kodu ve temel işlevleri dış geliştiricilerin erişimine açacak.

Özellikle DeepSeek ve Alibaba Group Holding gibi Çinli yapay zeka şirketleri, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında ilgi gören bir açık kaynaklı yapay zeka alanına öncülük ettiğinden, kullanıcılar OpenAI'ın yeni modelinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

OpenAI açık kaynaklı yapay zeka modeli neden ertelendi?
OpenAI, ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları gözden geçirmek amacıyla açık kaynaklı modelin piyasaya sürülmesini erteleme kararı aldı.
ETİKETLER
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#openaı
#erteleme
#yapay-zeka
#Açık Kaynak
#Güvenlik Testleri
#Teknoloji
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