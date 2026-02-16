Chrome kullanıcılarına kritik uyarı: 37 milyon indirilen zararlı yazılım bulundu

SecurityWeek’in aktardığı bilgilere göre söz konusu uzantılar farklı saldırı kampanyaları aracılığıyla yayılıyor. Son haftalarda tarayıcı tabanlı saldırılarda ciddi bir artış var. Yani mesele, tekil bir olaydan ibaret değil.

"AİFRAME" KAMPANYASI VE SAHTE YAPAY ZEKÂ ASİSTANLARI

Bu saldırı zincirlerinden biri, LayerX tarafından “AiFrame” olarak adlandırıldı. Kampanya kapsamında, ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok gibi popüler yapay zekâ asistanlarını taklit eden 32 uzantı belirlendi.