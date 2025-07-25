Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

CIA'e ait casusluk bilgileri hackerların hedefinde: Kritik web sitesi ele geçirildi

Amerikan istihbarat topluluğunun kritik dijital altyapıları, kimliği belirsiz hackerların hedefi haline geldi. Ulusal Keşif Ofisi (NRO), CIA ve diğer istihbarat kurumlarının hassas sözleşme verilerini yönettiği Acquisition Research Center adlı web sitesinin ciddi bir siber saldırıya uğradığını doğruladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:06

Ulusal Keşif Ofisi'ne göre (National Reconnaissance Office - NRO), kimliği belirsiz hackerlar yakın zamanda CIA ve diğer kurumlar tarafından hassas sözleşmelerin ayrıntılarını göndermek için kullanılan önemli bir web sitesini ele geçirdi.

Söz konusu saldırının, 'in çeşitli yenilikçi casusluk programlarını desteklemek için Acquisition Research Center web sitesine gönderilen özel fikri mülkiyet ve kişisel bilgileri hedef aldığı ifade edildi.

İstihbarat web sitesinin hacklenmesinin yanı sıra, Microsoft bu hafta Çinli devlet hackerlarının Enerji Bakanlığı'nın merkezi nükleer silah ajansı olan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'ni ele geçirdiğini açıklamıştı.

CIA'e ait casusluk bilgileri hackerların hedefinde: Kritik web sitesi ele geçirildi

ÖNEMLİ BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Ulusal Keşif Ofisi’nden bir sözcü Washington Times’a verdiği demeçte, "Acquisition Research Center web sitemizi kapsayan bir olayın federal kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulduğunu doğrulayabiliriz. Devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Veri ihlalinin boyutu tam olarak bilinmemekle birlikte, bu faaliyetlere aşina olan kişiler, hackerların CIA operasyonları için önemli teknolojilerle ilgili bilgileri ele geçirdiklerini söyledi.

CIA'e ait casusluk bilgileri hackerların hedefinde: Kritik web sitesi ele geçirildi

İhlal kapsamında tehlikeye atılmış olabilecek diğer alanlar arasında Uzay Kuvvetleri'nin gözetleme uyduları ve uzay silahları geliştirme çabaları ile Golden Dome füze savunma programı da bulunuyor. Bilgi sahibi kişilere göre, yüksek derecede hassas bir program olan Digital Hammer'a ait veriler de sızdırıldı.

CIA'e ait casusluk bilgileri hackerların hedefinde: Kritik web sitesi ele geçirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan Çelik Kubbe'ye güç katan iki yeni teknoloji: ASELFLIR 600 ve T-Link sahneye çıktı
Teknoloji devi Oracle'dan dev yapay zeka hamlesi

Sıkça Sorulan Sorular

CIA nedir?
CIA (Central Intelligence Agency - Merkezi İstihbarat Teşkilatı), Amerika Birleşik Devletleri'nin federal hükümetine bağlı bir dış istihbarat teşkilatıdır. Görevi, ABD'nin ulusal güvenliği için yabancı ülkelerle ilgili istihbarat toplamaktır.
ETİKETLER
#cıa
#istihbarat
#veri ihlali
#Hacker Saldırısı
#Uzay Kuvvetleri
#Nükleer Güvenlik
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.