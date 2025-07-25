CIA'e ait casusluk bilgileri hackerların hedefinde: Kritik web sitesi ele geçirildi

Ulusal Keşif Ofisi'ne göre (National Reconnaissance Office - NRO), kimliği belirsiz hackerlar yakın zamanda CIA ve diğer kurumlar tarafından hassas sözleşmelerin ayrıntılarını göndermek için kullanılan önemli bir istihbarat web sitesini ele geçirdi.

Söz konusu saldırının, CIA'in çeşitli yenilikçi casusluk programlarını desteklemek için Acquisition Research Center web sitesine gönderilen özel fikri mülkiyet ve kişisel bilgileri hedef aldığı ifade edildi.

İstihbarat web sitesinin hacklenmesinin yanı sıra, Microsoft bu hafta Çinli devlet hackerlarının Enerji Bakanlığı'nın merkezi nükleer silah ajansı olan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'ni ele geçirdiğini açıklamıştı.

ÖNEMLİ BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Ulusal Keşif Ofisi’nden bir sözcü Washington Times’a verdiği demeçte, "Acquisition Research Center web sitemizi kapsayan bir olayın federal kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulduğunu doğrulayabiliriz. Devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Veri ihlalinin boyutu tam olarak bilinmemekle birlikte, bu faaliyetlere aşina olan kişiler, hackerların CIA operasyonları için önemli teknolojilerle ilgili bilgileri ele geçirdiklerini söyledi.

İhlal kapsamında tehlikeye atılmış olabilecek diğer alanlar arasında Uzay Kuvvetleri'nin gözetleme uyduları ve uzay silahları geliştirme çabaları ile Golden Dome füze savunma programı da bulunuyor. Bilgi sahibi kişilere göre, yüksek derecede hassas bir program olan Digital Hammer'a ait veriler de sızdırıldı.