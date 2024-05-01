Çiçeği burnunda elektrikli araç Xiaomi SU7 üretim rekoru kırdı

01 May 2024 17:12 - Güncelleme : 01 May 2024 18:21

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, yabancı olduğu bir alan olan elektrikli otomobil pazarına 28 Aralık'ta tanıttığı SU7 serisiyle girmişti. Şirket CEO'sunu bile şaşkına uğratan bir taleple karşı karşıya kalan araba, yüksek bir üretim hızına ulaşmış durumda.

Şirketten gelen bilgiye göre, satışa çıktıktan sonra sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başaran Xiaomi SU7'nin şu an itibarıyla toplam sipariş sayısı 100 bin barajını geçti.

XIAOMI SU7'DEN ÜRETİM BAŞARISI

Henüz yalnızca Çin pazarında satışa sunulan ve global pazara gelmesi çok sürmeyeceği tahmin edilen Xiaomi SU7 aracından 32 gün içinde 10 bin adet üretildiği açıklandı.

"HER YERDE OLACAĞIZ"

Xiaomi, Çin sosyal medya platformu Weibo'da, seri üretilen 10 bininci SU7'nin üretim bandından indiği görüntüleri paylaşarak, 2024 yılında 100 bin teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bunun için üretim kapasitesini genişletme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden şirket, "Günün birinde dünyadaki her yolda Xiaomi'nin otomobillerinin olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merak edenler için, Xiaomi SU7 üç farklı modelle birlikte geliyor: Standart model 29 bin dolar fiyatla satışa sunulurken, ortanca model olan SU7 Pro 34 bin dolara satılıyor. En yüksekteki model SU7 Max ise 41 bin 500 dolara mâl oluyor.