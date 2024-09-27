Çıktığı gibi batmıştı! "Dolandırıcı oyun" yapımcısı geri dönüyor: 15 bin dolar destek istedi

27 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:38

The Day Before oyunu, çıkışı sonrası eleştirilere maruz kaldı ve kısa süre içinde satıştan kaldırıldı. Tartışmalı projenin arkasındaki şirket Fntastic, hatalarını kabul ederek oyunculardan özür diledi ve yeni projeleri Escape Factory için Kickstarter kampanyası başlattı. Ancak oyuncular, şirkete güvenmiyor.

Fntastic, Unreal Engine 5 ile geliştirdiği The Day Before oyununu piyasaya sürdükten sonra bir daha belini doğrultamamıştı. Çıkışıyla birlikte eleştirilere hedef olan oyun, oynanış fragmanlarında gösterilen mekanikleri ve grafikleri gerçekte veremediği için oyuncular tarafından "aldatmaca" olarak nitelendirildi.

THE DAY BEFORE'A NELER OLMUŞTU?

The Day Before'un piyasaya sürülmesinin ardından Fntastic, ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı. Oyun, intihal iddiaları gibi suçlamalarla gündeme gelirken, dört gün sonra satıştan kaldırılmıştı ve birkaç ay içinde sunucuları kapatılmıştı. Bütün bu yaşananların ardından, Fntastic yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Geliştirici şirket, X platformundaki resmi hesabı FntasticHQ üzerinden yaptığı açıklamayla yeni planlarını duyurdu. Paylaşımda, "Herkes ikinci bir şansı hak eder. The Day Before ile ilgili tüm sorumluluğu alıyoruz ve herkesten özür dileriz" diyen şirket, toparlanma süreciyle ilgili detayları içeren bir bağlantı paylaştı.

YENİ ESCAPE FACTORY OYUNU TANITILDI

Fntastic, Prop Hunt benzeri bir yapım olan Escape Factory oyununu tanıttı. Bir Kickstarter kampanyası başlattılar ve oyunculardan 15 bin dolar destek istiyorlar. Bu parayı toplayamamaları halinde oyun sektörüne geri dönemeyeceklerini belirten Fntastic, toplanan bağışların hedefe ulaşılmaması halinde ise iade edeceğine söz verdi.

Haberin yazıldığı tarih itibarıyla Escape Factory oyunu için başlatılan Kickstarter kampanyası 1 ay sonra bitecek. Sadece 13 kişi toplam 382 dolar destek vermiş görünüyor.

OYUNCULARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Fntastic'in X hesabından yaptığı paylaşıma birçok kişi, "Oyuncuları dolandırdınız. Sizi unutmadık" gibi yorumlar yaptı. Şirket ise, The Day Before'u satın almış olanlara geri ödeme yaptıklarını belirterek, dolandırıcılık iddialarını reddediyor.