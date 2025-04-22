Çin 10G fiber interneti hayata geçirdi! 1 dakikada 76 filmi indirebiliyor

Huawei ve China Unicom iş birliğiyle Çin'in Hebei eyaletinde hizmete giren ilk 10G geniş bant ağı, saniyede 9 bin 834 Mbps indirme hızı ve sadece 3 milisaniye gecikme ile internet altyapısında çığır açıyor. Bu hızla, tam uzunlukta bir 4K film yalnızca 20 saniyede indirilebiliyor.

Çin, 20 Nisan Pazar günü Hebei Eyaleti'ne bağlı Sunan ilçesinde ülkenin ilk 10G geniş bant ağını hizmete sundu. İnternet altyapısında önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkan bu gelişme, Huawei ve China Unicom'un ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

The Economic Times'ın haberine göre 10G fiber ağ, 9 bin 834 Mbps'ye kadar indirme hızı, 1.008 Mbps'ye kadar yükleme hızı ve yalnızca 3 milisaniyelik gecikme sunmayı hedefliyor.

BU HIZLA DAKİKADA 76 FİLM İNDİRİLEBİLİR

10G ağını mümkün kılan 50G Pasif Optik Ağ (PON) teknolojisi, mevcut fiber-optik altyapı üzerinden veri iletimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Yüksek bant genişliği, bulut bilişim, sanal ve artırılmış gerçeklik, 8K video akışı ve akıllı ev cihazlarının entegrasyonu gibi uygulamalarda büyük avantaj sağlıyor.

Örneğin yaklaşık 20 GB boyutundaki tam uzunlukta bir 4K filmi 1 Gbps hızındaki bir bağlantı ile indirmek genellikle 7-10 dakika sürerken, yeni 10G geniş bant ağı ile bu işlem 20 saniyenin altında tamamlanabiliyor. Ayrıca bu hız ile 1 dakikada 76 film indirilebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.