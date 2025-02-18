Çin gezegen savunma gücü kurdu

Yeni savunma gücü, Devlet Bilim, Teknoloji ve Ulusal Savunma Endüstrisi İdaresi (SASTIND) tarafından yönetilecek. Uzaydan gelebilecek tehditleri izlemek ve savunma sistemleri geliştirmek amacıyla kurulan ekipte 16 yeni pozisyon açıldı. Bu pozisyonların 3'ü doğrudan gezegen savunmasına ayrılırken, diğer pozisyonlar teknoloji geliştirme ve risk analizi üzerine yoğunlaşacak. Başvuru şartları arasında ileri düzey mühendislik ve bilim diploması, 35 yaş altı olma ve siyasi sadakat gibi kriterler bulunuyor.

UZMANLAR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Çin’in bu hamlesi, NASA'nın 2022 yılında Dimorphos asteroidine bir uzay aracı çarptırarak rotasını değiştirdiği DART görevine benzer bir projeyi hayata geçirme hedefini içeriyor. 2027 yılında 2015 XF261 asteroidine benzer bir müdahale planlanıyor. Ancak bazı uzmanlar, hedef asteroidin küçük olmasının, çarpışma sonrası parçalanmaya ve daha fazla tehlikeye yol açabileceğinden endişe ediyor. Çin’in bu projede ayrıca uluslararası iş birliği yaparak teknolojik bilgi paylaşımı sağlamayı planladığı belirtiliyor.

Uzay bilimciler, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimalinin şu an için düşük olduğunu vurgulasa da Çin’in bu alandaki hazırlıklarının gezegen savunmasında önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. Bu girişim, potansiyel uzay tehditlerine karşı küresel güvenliği artırmayı hedefliyor.