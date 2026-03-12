Çin, iki yeni Type 055 destroyerini ilk kez tatbikatta gösterdi

İLK GÖRÜNTÜLER TATBİKATTAN GELDİ

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, iki yeni destroyerin diğer savaş gemileriyle birlikte koordineli deniz tatbikatı yürüttüğü görüldü. Amaç netti aslında: gemiler arasındaki uyumu test etmek ve yeni platformların daha büyük görev grupları içinde ne kadar etkin çalışabildiğini göstermek.

Type 055 sınıfı gemiler, hava savunması ve saldırı görevlerinde filonun diğer unsurlarıyla eşgüdüm içinde görev yapacak şekilde tasarlanıyor. Yani yalnızca tek başına güçlü platformlar değiller; daha geniş bir deniz gücünün merkez parçalarından biri olarak öne çıkıyorlar.