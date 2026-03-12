Çin, iki yeni Type 055 destroyerini ilk kez tatbikatta gösterdi

Menü Kapat
Mart 12, 2026 10:13
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, yüzey filosunu büyütme hamlesinde yeni bir eşiği daha geçti. Donanma, iki yeni ağır sınıf destroyerini denizde düzenlenen bir tatbikat sırasında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkardı. Dongguan (Hull 109) ve Anqing (Hull 110) adlı gemiler, 8 Mart 2026 tarihinde Çin Devlet Televizyonu’nun Xinwen Lianbo programında yayımlanan görüntülerle resmen doğrulanmış oldu. Böylece Çin’in Type 055 sınıfı büyük destroyer sayısı sekizden 10’a yükseldi.

İLK GÖRÜNTÜLER TATBİKATTAN GELDİ

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, iki yeni destroyerin diğer savaş gemileriyle birlikte koordineli deniz tatbikatı yürüttüğü görüldü. Amaç netti aslında: gemiler arasındaki uyumu test etmek ve yeni platformların daha büyük görev grupları içinde ne kadar etkin çalışabildiğini göstermek.

Type 055 sınıfı gemiler, hava savunması ve saldırı görevlerinde filonun diğer unsurlarıyla eşgüdüm içinde görev yapacak şekilde tasarlanıyor. Yani yalnızca tek başına güçlü platformlar değiller; daha geniş bir deniz gücünün merkez parçalarından biri olarak öne çıkıyorlar.

FİLODAKİ SAYI 10’A ÇIKTI

Çin’in daha önce hizmete aldığı sekiz Type 055 destroyeri arasında Nanchang, Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian, Yan’an, Zunyi ve Xianyang bulunuyordu. Dongguan ve Anqing’in de eklenmesiyle birlikte sayı 10’a ulaştı.

Bu artış, Çin donanmasına uzak deniz görevlerinde daha uzun süreli devriye imkânı sağlıyor. Aynı zamanda bakım ve eğitim süreçlerinde rotasyon yapabilme kapasitesini de güçlendiriyor. Kısacası, sayıdaki artış yalnızca vitrinde duran bir detay değil; operasyonel süreklilik açısından da önemli.

TYPE 055’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Type 055 sınıfı destroyerler 2020 yılında hizmete girdi. Şu ana kadar üretilen gemi sayısı 10’a ulaşırken, toplamda 16 gemi planlanıyor.

Gemilerin tam yüklü deplasmanı 12.000 ila 13.000 ton arasında değişiyor. Uzunlukları 180 metre, genişlikleri ise 20 metre. Tahrik sisteminde COGAG düzeni kullanılıyor. Dört adet QC-280 gaz türbiniyle çalışan gemilerde her türbin 28 MW, yani 38.000 beygir güç üretiyor. Toplam güç 112 MW ya da 150.000 shp seviyesine ulaşıyor. Sistem, iki şaft ve iki ayarlanabilir pervane ile destekleniyor. Maksimum hız 30 knot, menzil ise 5.000 deniz mili olarak veriliyor.

SİLAH YÜKÜ VE GÖREV KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gemilerde 112 hücreli dikey fırlatma sistemi bulunuyor. Bu sistem; hava savunma, gemi karşıtı ve kara saldırı füzeleri, seyir füzeleri ile denizaltı karşıtı torpidoları taşıyabiliyor.

Ayrıca gemide bir adet H/PJ-45 130 mm deniz topu, bir adet Type 739 H/PJ-11 yakın savunma sistemi, bir adet HHQ-10 yakın hava savunma füze sistemi ve Yu-7 torpidoları için iki adet üçlü torpido tüpü yer alıyor. Uçuş güvertesi ve hangar bölümü ise iki orta sınıf helikoptere ev sahipliği yapabiliyor. Bu bölümde Harbin Z-9 veya Changhe Z-18 helikopterleri konuşlandırılabiliyor. Mürettebat sayısı da 300’ün üzerine çıkıyor.

