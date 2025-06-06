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 | Murat Makas

Çin intikam alıyor: Apple-Alibaba iş birliğine ret!

Apple, Çin pazarında yapay zekâ hizmetlerini sunmak için Alibaba ile ortaklık kurmak istedi. Ancak Pekin, bu iş birliğine yeşil ışık yakmadı. Gerekçe ise ABD ile süregelen ticaret savaşı.

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Çin intikam alıyor: Apple-Alibaba iş birliğine ret!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 14:30

iPhone'lara yapay zekâ özellikleri kazandırmak için kolları sıvayan Apple, Çin'de farklı bir yol izlemeye karar verdi. OpenAI ile küresel çapta yürüttüğü ChatGPT entegrasyonu, Çin'de geçerli değil çünkü ülkede OpenAI'nin resmi bir varlığı yok. Bu boşluğu doldurmak isteyen Apple, Çin'in teknoloji devi Alibaba ile yapay zekâ odaklı bir ortaklık kurdu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Financial Times'ın haberine göre, Apple ile Alibaba birkaç aydır "Apple Intelligence" adı verilen yapay zekâ servis paketini Çin'deki iPhone kullanıcılarına sunmak için çalışıyordu. Sistemin arka planında Alibaba'nın gelişmiş modelleri yer alacaktı. Fakat Pekin'deki düzenleyici kurum, yani Çin Siber Uzay İdaresi, projeye onay vermedi.

Çin intikam alıyor: Apple-Alibaba iş birliğine ret!

TİCARET SAVAŞLARININ YENİ CEPHESİ: YAPAY ZEKÂ

Konuya yakın kaynaklar, Çin'in bu adımının sürpriz olmadığını söylüyor. Zira bu gelişmenin, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin son halkası olduğu öne sürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan karşılıklı tarifeler, Pekin'in teknoloji alanında da misilleme yapmasına yol açmış gibi görünüyor.

Çin makamları, Apple-Alibaba iş birliğine neden izin verilmediğine dair resmi bir açıklama yapmasa da, uzmanlar bu engellemenin Washington'un son dönem tarifelerine karşı bir hamle olduğuna dikkat çekiyor.

ABD TARAFI DA MEMNUN DEĞİL

İlginç olan şu ki; sadece Çin değil, ABD'deki bazı çevreler de bu ortaklığa sıcak bakmıyor. Washington'daki bazı yasa yapıcılar ve yetkililer, bu iş birliğinin Çin'in yapay zekâ alanında ciddi bir sıçrama yapmasına yardımcı olabileceği endişesini taşıyor.

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