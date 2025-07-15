Çin uzayda hiç yapılmayanı başardı

Çin, uzayda tarihi bir kilometre taşına imza attı. Dünya yörüngesinde, iki Çin uydusu birleşerek birine yakıt ikmali yaptı.

Çin, Dünya yörüngesinde tarihi bir yakıt ikmal görevini başarıyla gerçekleştirdi. South China Morning Post'un haberine göre, görev sırasında, iki Çin uydusu sabit yörüngede birleşti ve biri diğerine yakıt ikmali yaptı. Bu, başka hiçbir ülkenin başaramadığı etkileyici bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

İNSANLI UZAY UÇUŞLARI İÇİN GEREKLİ

Çin Uzay İdaresi, operasyonun başarılı olduğunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, bir Amerikan uzay gözlem şirketi iki uydunun birleştiğini gözlemledi.

Yakıt ikmal teknolojileri, yörünge operasyonları ve insanlı uzay uçuşları için oldukça önemli. İnsanlı roketler, yörüngeye ulaşmak için çoğu yakıtını kullanıyor ve bu sebeple uzay araçlarını derin uzaya göndermek amacıyla bu tür yakıt aktarım operasyonları kaçınılmaz bir gereklilik.