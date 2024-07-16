Çin'de araçları artık insansı robotlar üretiyor... Bilim kurgu filminden bir sahne değil!

16 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:30

Yapay zeka doktorları işinden edecek! Sadece yüze bakarak hastalık teşhis edilebilecek

Yapay zeka doktorları işinden edecek! Sadece yüze bakarak hastalık teşhis edilebilecek

Dokunma duyusunu taklit eden deri üretildi! İnsansı robotlar için çarpıcı buluş!

Dokunma duyusunu taklit eden deri üretildi! İnsansı robotlar için çarpıcı buluş!

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Group'un yan kuruluşu olan Dongfeng Liuzhou Motor, insansı robotlar geliştiren Ubtech Robotics ile el sıkıştı. Bu bağlamda Dongfeng'in otomobil üretim süreçlerinde Ubtech'in robotları görev alacak.

Ubtech'in endüstriyel sınıf insansı robotu Walker S, Dongfeng'in fabrikasında çalışmaya başladı.

Walker S, otomobil üretim sürecinde emniyet kemeri denetimi, kapı kilidi testi, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulaması gibi çeşitli görevleri yerine getirecek. Ayrıca insansız üretimde karmaşık senaryoların üstesinden gelmek için geleneksel otomatik ekipmanlarla birlikte çalışacak.

Dongfeng Liuzhou Motor Genel Müdürü Lin Changbo, Walk S'in denetim, montaj ve lojistik görevleri için tasarlandığını belirterek, "Üretim kabiliyetlerini geliştirmeyi ve otomotiv endüstrisinde insansı robotları teşvik etmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

İNSANSI ROBOT WALKER S'İN ÖZELLİKLERİ

Walker S, 1,7 metre boyunda, endüstriyel sınıf bir insansı robot olup insan vücut yapısına oldukça benziyor. Fabrika sistemiyle iletişime ve gerçek zamanlı veri paylaşımına olanak tanıyan bir "füzyon kontrol" algoritmasına sahip. Ve 41 yüksek performanslı servo eklemi ile gelişmiş duyusal yetenekleri sayesinde çevresini algılayabiliyor ve nesneler ve insanlarla etkileşime girebiliyor.

Dongfeng Liuzhou Motor, kamyon ve otobüs gibi ticari araçların üretiminde uzmanlaşmış durumda. 1954 yılında kurulan şirket, çeşitli otomobiller üreten Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak biliniyor.

2012'de kurulan ve merkezi Shenzhen, Çin'de bulunan Ubtech Technology, yapay zeka ve insansı robot alanında küresel olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, eğitim, eğlence ve endüstriyel kullanım dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için akıllı robotlar geliştiriyor ve üretiyor. Gelişmiş robotik teknolojisiyle tanınan Ubtech, yapay zeka, makine öğrenimi ve karmaşık mekanik tasarımı birleştiren son teknoloji insansı robotlar tasarlıyor.