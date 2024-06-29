Çin'de dünyanın ilk karbon fiber treni geliştirildi: Geleneksel trenlerden büyük bir farkı var

29 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:03

Çin, geleneksel trenlerden çok daha hafif ve enerji tasarruflu olmasını sağlayan bir malzeme olan karbon fiberden yapılmış dünyanın ilk yolcu trenini inşa etti.

Cetrovo 1.0 ya da Carbon Star Rapid Transit olarak bilinen metro treni çarşamba günü Shandong eyaletinin Qingdao kentinde tanıtıldı.

Çin Demiryolu İnşaat Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan geliştiricisi Qingdao Sifang Rolling Stock Co'ya göre, fabrika içi testleri tamamlandı ve bu yıl içinde kıyı kentinde faaliyete geçmeye hazır.

KARBON FİBER TREN, GELENEKSEL TRENLERDEN DAHA HAFİF

Şirket, trenin ana yük taşıyıcı yapılarının (vagon gövdesi ve boji çerçevesi dahil) karbon fiber kompozit malzemelerle inşa edildiğini söyledi. Bu da trenin gövdesini ve şasisini geleneksel bir trene göre sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 50 daha hafif hale getiriyor.

Şirket, trenin geleneksel trenlere göre yüzde 11 daha hafif olduğunu ve enerji tüketiminin yüzde 7 az olduğunu söyledi. Bu da karbon emisyonlarında yılda yaklaşık 130 tonluk bir azalma anlamına geliyor ki bu da 40 hektardan (100 dönüm) fazla ağaç dikmeye eşdeğer.

SAATTE 140 KM HIZ YAPABİLİYOR

Qingdao Sifang, yaptığı açıklamada, "Demiryolu taşımacılığı alanında kilit teknoloji, daha yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğe doğru araç performansını sağlarken aracın gövde ağırlığını ve enerji tüketimini azaltmaktır" dedi.

Global Times'ın 2019 yılında Qingdao'da bir deneme seferinin tamamlandığını bildirdiği haberine göre, Cetrovo trenleri saatte 140 km azami hıza sahip olacak şekilde tasarlandı.

Tamamen otomatik ve sürücüsüz olan trenin kavisli veya dik raylarda manevra yapabildiği ve yüksek sıcaklıklar ve rakımlar gibi zorlu ortamlarda çalışabildiği belirtildi.

PEKİ KARBON FİBER NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Geleneksel metro trenleri çelik, alüminyum alaşımı ve diğer metal malzemelerden yapılıyor ve ağırlıklarının azaltılması büyük bir zorluk teşkil ediyor. Çözüm ise karbon fiber olabilir.

Hafif ancak süper güçlü malzeme, birbirine sıkıca örülmüş ince karbon atomu ipliklerinden oluşuyor. Çelikten beş kat daha güçlü olmasına karşın ağırlığının dörtte birinden daha az olması uçaklarda, spor ekipmanlarında ve şimdi de trenlerde kullanım için ideal hale getiriyor.

Şirket, azaltılmış ağırlığın tekerleklerde ve raylarda önemli ölçüde daha az aşınma anlamına geleceğini, böylece bakımının daha ucuz olacağını ve ayrıca yolculara daha sessiz bir seyahat sunacağını söyledi.