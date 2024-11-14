Çin'den ABD'ye gözdağı! 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor tüm dengeleri değiştirecek

14 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:44

Çin, Zhuhai'de düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yeni nesil 6. nesil savaş jeti "Beyaz İmparator" (Baidi) jetini tanıttı. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen bu jet, ses hızını aşarak uzaya çıkma yeteneğine sahip. Yenilikçi aviyonik sistemleri, genişletilmiş silah bölmesi ve gelişmiş gizlilik teknolojisiyle dikkat çeken Baidi, yüksek hızda çeviklik ve radar karşısında görünmezlik sunuyor.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), Zhuhai'de düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) için geliştirilen potansiyel bir 6. nesil savaş uçağı olarak dikkat çeken yeni jetini tanıttı. Baidi ya da Beyaz İmparator olarak adlandırılan jet, devlete ait havacılık ve savunma şirketi AVIC'in "entegre uzay-hava savaş uçağı" olma hedefiyle tasarladığı bir ürün.

SES HIZINI AŞABİLİYOR VE ATMOSFERİN DIŞINA ÇIKABİLİYOR

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Baidi'nin en dikkat çeken özelliklerinin başında, sadece ses hızını aşmakla kalmayıp atmosferin dışına çıkarak uzayda operasyon yapma kabiliyetine sahip olması geliyor.

Uçağın en son tasarımında iç silah bölmesi genişletilerek daha ağır hava-yer mühimmatlarının taşınması sağlanmış. Bununla birlikte Baidi Tip B modeli, yenilenmiş bir aviyonik sisteme, geliştirilmiş kokpit tasarımına ve sadeleştirilmiş bakım süreçlerine sahip. Bu sayede savaş uçağının operasyonel etkinliği ve göreve hazır olma süresi artırılacak.

6. NESİL UZAY-HAVA SAVAŞ UÇAĞI

Beyaz İmparator'un birincil hedefi, esnek görev yetenekleri sunmaktır. Genişletilmiş füze bölmeleri ve gövdeye yapılan önemli değişiklikler, uçağın daha ağır hava mühimmatlarını dahili olarak taşımasına olanak tanıyor, bu da geliştirilmiş gizlilik özelliklerini ve savaş performansını beraberinde getiriyor

Son teknoloji bir aviyonik sistemle donatılmış olan tasarım, pilot ile makine arasındaki etkileşimi ön planda tutarken, bakım işlemlerini de kolaylaştırıyor. Bu özellikler uçağı hava üstünlüğü sağlama ve yüksek yoğunluklu taktik görevler için oldukça uygun kılıyor. Beyaz İmparator, cesur, açısal şekillerle bilim kurgu filmlerini aratmayan ve tamamen gizliliğe odaklanılmış bir tasarımıyla ilgi topluyor.

Uçağın pürüzsüz ve aerodinamik yapısı, düşman radar sistemlerine karşı neredeyse algılanamaz olma hedefiyle geliştirilmiş bir gizlilik teknolojisine güçlü bir bağlılığını ortaya koyuyor. Keskin ve yuvarlak burun yapısı, atmosferi minimum dirençle delmek üzere dikkatlice tasarlanmış, genel konfigürasyonu ise gökyüzüyle kusursuz bir bütünleşme sağlıyor.

Kokpit kanopisi, muhtemelen yansıtıcı izleri azaltmak amacıyla karanlık, çok yüzlü bir yapıda tasarlanmış. Bu yapı, radar yansımalarını azaltıyor ve pilotu kızılötesi ve lazer hedefleme sistemlerine karşı koruma sağlıyor ki bu savunma açısından kritik öneme sahip. Kanopi, gövdeyle kesintisiz bir şekilde bütünleşerek düşük dirençli, yüksek hızda çeviklik ve gizlilik operasyonlarına optimize edilmiş bir form oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri de Lockheed Martin'in hipersonik uçağı olan SR-72 Darkstar projesi dahil olmak üzere yeni nesil savaş uçakları geliştiriyor. Rapora göre, bir test modeli gelecek yıl hazır olabilir. Nihai sürümün ise ses hızının altı katı olan Mach 6 hızına ulaşması bekleniyor.