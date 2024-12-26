Çin'den ABD'yi korkutan hamle! 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüntülendi

26 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:40

Çin, 6. nesil savaş uçağı geliştirme çalışmalarında kritik virajı döndü. Henüz resmi doğrulama olmasa da, savaş uçağının Çin'in mevcut J-20 jetiyle birlikte test uçuşu gerçekleştirdiğini gösteren videolar yayınlandı.

Çin​, hava üstünlüğünde ABD​ ile girdiği rekabette önemli bir adım attı. 6. nesil savaş uçağı geliştirme çalışmalarında yeni bir dönemece girdi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Çin'in yeni nesil savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirmiş durumda. Henüz resmi makamlarca doğrulanmamış olsa da görüntüler, meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Edinilen bilgilere göre, Çin'in 6. nesil savaş uçağı en az iki motorlu ve muhtemelen üç motorlu bir konfigürasyona sahip. Uçağın ilk uçuş sırasında Çin'in mevcut 5. nesil hayalet savaş uçağı olan J-20 tarafından eşlik edildiği belirtiliyor.

6. NESİL UÇAK ÇALIŞMALARINI 2019'DA DUYURDULAR

Çin'in bu alandaki çalışmaları, 2019 yılında Chengdu Aerospace Corporation'ın baş tasarımcısı Dr. Wang Haifeng tarafından duyuruldu. Wang, altıncı nesil uçaklar için yürütülen ön araştırmaların başladığını ve 2035 yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.

Chengdu Aerospace Corporation, 2018 yılında uçak için sekiz farklı tasarım önerisinde bulundu ve bu tasarımlardan dördü rüzgar tüneli testlerinden geçti. Ayrıca Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), 2023'te elmas şeklinde ve kuyruksuz bir tasarıma sahip savaş uçağı konseptini tanıttı.

Çin'in 6. nesil savaş uçağına ait olduğu belirtilen görseller ve videolar, geçtiğimiz günlerde Zhuhai Airshow'da bir maket olarak sergilenen jete benzetilse de aslında farklı. Zira söz konusu uçak, Çin medyasında J-XD veya J-FF olarak bahsedildi. Aynı zamanda uçağın dikey kuyruğu bulunmuyor ve kuyruksuz bir satımının olduğu görülüyor.

TÜRKİYE 6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI KONUSUNDA NEREDE?

Türk tarihinin en önemli askeri projelerinden biri olan KAAN, 2. prototipi ile 2025 yılında yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanırken Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2028 yılından itibaren KAAN savaş uçağının seri üretimine başlanmasının hedeflendiğini ve uçağın yerli motorlarla çalıştırılmasının sağlanacağını açıklamıştı.

Görgün, KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğunu anımsattığı açıklamasında, Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı ile ilgili çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. 5. nesil uçak, görünmezlik olarak tanımlanıyor. İçinde bulunan tüm alt sistemlerinin, sensör füzyonlarının yapılması 5. nesil olarak ifade ediliyor. 6. nesil yapay zekayla entegre edilmiş hususları kapsıyor. 5. nesli yakın zamanda uçuracağız. 2028'de ilk blokların seri üretimine başlanacak. Bu arada da 6. nesil konusunu da kaçırmamak için çalışma yapmak zorundaydık, yaptık, yapıyoruz."