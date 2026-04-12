Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çin’den dikkat çeken test: Yapay zekâ komutanı insanları geride bıraktı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 11:19
1
Çin’de geliştirilen yeni bir askeri yapay zekâ sistemi, simülasyon testlerinde insan komutanları geride bırakan sonuçlar ortaya koydu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) tarafından geliştirilen sistem, araştırmacılar tarafından “dijital kurmay başkanı” olarak tanımlanıyor.

Sistemin sahaya yakın koşullarda yapılan testlerinde oldukça karmaşık muharebe senaryoları kullanıldı. Özellikle olası bir Tayvan çatışmasını andıran sahil çıkarma operasyonları üzerinde yoğunlaşıldı.

Testlerde dikkat çeken nokta ise şu: Yapay zekâ, insan komutanlara kıyasla hem daha hızlı karar verdi hem de birçok durumda daha doğru sonuçlara ulaştı.

2
KARMAŞIK OPERASYONLARDA DAHA HIZLI KARAR

Simülasyon sırasında yapay zekâ sistemi, birliklerin sahilden iç bölgelere ilerlediği operasyonu adım adım yönetti. İnsan komutanların farklı seçenekleri değerlendirirken zaman kaybettiği anlarda sistemin neredeyse anında tepki verdiği görüldü.

Araştırma ekibine göre yapay zekâ, askeri karar alma sürecinin temelini oluşturan OODA döngüsünü — yani gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve eyleme geçme aşamalarını — yüzde 43 oranında hızlandırdı.

Karşılaştırma için ortalama 12 yıllık deneyime sahip beş kıdemli askeri uzman sisteme karşı test edildi. Ancak birçok durumda yapay zekâ, operasyonun akışını insan komutanlardan daha hızlı yönetebildi.

3
BÜYÜK VERİ VE LLM BİRLEŞİMİ

Sistemin çalışma mantığı aslında iki temel bileşenin birleşimine dayanıyor: büyük dil modelleri (LLM) ve gerçek zamanlı muharebe verileri.

Bu yapı sayesinde sistem, sahadan gelen yoğun veri akışı içinde kaybolmuyor. Aksine, operasyon açısından kritik bilgileri filtreleyerek komutanlara yalnızca karar sürecini gerçekten etkileyen verileri sunuyor.

Araştırmacılara göre yapay zekâ özellikle “kritik bilgi gereksinimleri” olarak adlandırılan alanlara odaklanıyor. Yani bir görevin başarıya ulaşmasını belirleyen belirsizlikleri tespit edip komuta zincirini buna göre yönlendirebiliyor.

Doğrusu, bu yaklaşım insan komutanların stres altında gözden kaçırabileceği ayrıntıların yakalanmasını hedefliyor.

4
“SAVAŞ SİSİNİ” ANALİZ EDEBİLDİ

Simülasyon sırasında en dikkat çeken anlardan biri, zırhlı birliklerin ilerleyişi sırasında yaşandı.

Yapay zekâ, düşman hareketlerini analiz ederken beklenen bazı rezerv birliklerin sahada görünmemesini bir risk işareti olarak değerlendirdi. Bunun üzerine sistem, insan müdahalesini beklemeden keşif birliklerinin gönderilmesini önerdi.

Bu hamle, olası bir pusu ihtimalinin erken aşamada fark edilmesini sağladı. İnsan komutanların benzer değerlendirmeler için daha uzun tartışmalara ihtiyaç duyduğu da test sırasında gözlemlendi.

5
ELEKTRONİK KARIŞTIRMA ALTINDA BİLE ÇALIŞTI

Testlerin bir bölümünde ortam özellikle zorlaştırıldı. Yoğun elektronik karıştırma uygulanarak dijital muharebe iletişimi neredeyse tamamen bozuldu.

Buna rağmen yapay zekâ sisteminin performansı büyük ölçüde korunabildi. Araştırmacılar, sistemin kritik bilgileri yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla hatırlamaya devam ettiğini belirtiyor.

Bu da sistemin sadece veri toplamakla kalmadığını, iletişim altyapısının zayıfladığı koşullarda bile operasyonel sürekliliği sağlayabildiğini gösteriyor.

6
HÂLÂ BAZI SINIRLAMALAR VAR

Her ne kadar sonuçlar oldukça dikkat çekici olsa da araştırmacılar sistemin henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığını vurguluyor.

Öne çıkan sorunlardan biri “cold start” olarak bilinen durum. Yani yeni bir komutan göreve başladığında veya geçmiş karar verisi bulunmadığında yapay zekânın referans alabileceği bir model oluşmayabiliyor.

Ayrıca sistem şu aşamada belirli bir uzmanlık alanına odaklanmış durumda. Özellikle sahil çıkarma operasyonları için eğitildiği belirtiliyor. Şehir içi çatışmalar ya da dağlık arazi savaşları gibi farklı senaryolarda kapsamlı testlerin henüz yapılmadığı ifade ediliyor.

7
GELECEĞİN SAVAŞ ALANI: AKILLI MUHAREBE AJANLARI

Araştırmacılar, bu teknolojinin ilerleyen dönemde daha da gelişebileceğini düşünüyor. Hedef ise birden fazla askeri birliği aynı anda yöneten “akıllı muharebe ajanları” oluşturmak.

Bu yaklaşım, savaş alanında karar mekanizmalarının giderek daha fazla veri odaklı sistemlere kayabileceğine işaret ediyor. İnsan sezgisi hâlâ önemli, evet… ama görünen o ki yapay zekâ artık komuta merkezinin kapısını ciddi biçimde zorluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.