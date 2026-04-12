Çin’den dikkat çeken test: Yapay zekâ komutanı insanları geride bıraktı

Çin’de geliştirilen yeni bir askeri yapay zekâ sistemi, simülasyon testlerinde insan komutanları geride bırakan sonuçlar ortaya koydu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) tarafından geliştirilen sistem, araştırmacılar tarafından “dijital kurmay başkanı” olarak tanımlanıyor.
Sistemin sahaya yakın koşullarda yapılan testlerinde oldukça karmaşık muharebe senaryoları kullanıldı. Özellikle olası bir Tayvan çatışmasını andıran sahil çıkarma operasyonları üzerinde yoğunlaşıldı.
Testlerde dikkat çeken nokta ise şu: Yapay zekâ, insan komutanlara kıyasla hem daha hızlı karar verdi hem de birçok durumda daha doğru sonuçlara ulaştı.
Simülasyon sırasında yapay zekâ sistemi, birliklerin sahilden iç bölgelere ilerlediği operasyonu adım adım yönetti. İnsan komutanların farklı seçenekleri değerlendirirken zaman kaybettiği anlarda sistemin neredeyse anında tepki verdiği görüldü.
Araştırma ekibine göre yapay zekâ, askeri karar alma sürecinin temelini oluşturan OODA döngüsünü — yani gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve eyleme geçme aşamalarını — yüzde 43 oranında hızlandırdı.
Karşılaştırma için ortalama 12 yıllık deneyime sahip beş kıdemli askeri uzman sisteme karşı test edildi. Ancak birçok durumda yapay zekâ, operasyonun akışını insan komutanlardan daha hızlı yönetebildi.
Sistemin çalışma mantığı aslında iki temel bileşenin birleşimine dayanıyor: büyük dil modelleri (LLM) ve gerçek zamanlı muharebe verileri.
Bu yapı sayesinde sistem, sahadan gelen yoğun veri akışı içinde kaybolmuyor. Aksine, operasyon açısından kritik bilgileri filtreleyerek komutanlara yalnızca karar sürecini gerçekten etkileyen verileri sunuyor.
Araştırmacılara göre yapay zekâ özellikle “kritik bilgi gereksinimleri” olarak adlandırılan alanlara odaklanıyor. Yani bir görevin başarıya ulaşmasını belirleyen belirsizlikleri tespit edip komuta zincirini buna göre yönlendirebiliyor.
Doğrusu, bu yaklaşım insan komutanların stres altında gözden kaçırabileceği ayrıntıların yakalanmasını hedefliyor.
Simülasyon sırasında en dikkat çeken anlardan biri, zırhlı birliklerin ilerleyişi sırasında yaşandı.
Yapay zekâ, düşman hareketlerini analiz ederken beklenen bazı rezerv birliklerin sahada görünmemesini bir risk işareti olarak değerlendirdi. Bunun üzerine sistem, insan müdahalesini beklemeden keşif birliklerinin gönderilmesini önerdi.
Bu hamle, olası bir pusu ihtimalinin erken aşamada fark edilmesini sağladı. İnsan komutanların benzer değerlendirmeler için daha uzun tartışmalara ihtiyaç duyduğu da test sırasında gözlemlendi.
Testlerin bir bölümünde ortam özellikle zorlaştırıldı. Yoğun elektronik karıştırma uygulanarak dijital muharebe iletişimi neredeyse tamamen bozuldu.
Buna rağmen yapay zekâ sisteminin performansı büyük ölçüde korunabildi. Araştırmacılar, sistemin kritik bilgileri yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla hatırlamaya devam ettiğini belirtiyor.
Bu da sistemin sadece veri toplamakla kalmadığını, iletişim altyapısının zayıfladığı koşullarda bile operasyonel sürekliliği sağlayabildiğini gösteriyor.
Her ne kadar sonuçlar oldukça dikkat çekici olsa da araştırmacılar sistemin henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığını vurguluyor.
Öne çıkan sorunlardan biri “cold start” olarak bilinen durum. Yani yeni bir komutan göreve başladığında veya geçmiş karar verisi bulunmadığında yapay zekânın referans alabileceği bir model oluşmayabiliyor.
Ayrıca sistem şu aşamada belirli bir uzmanlık alanına odaklanmış durumda. Özellikle sahil çıkarma operasyonları için eğitildiği belirtiliyor. Şehir içi çatışmalar ya da dağlık arazi savaşları gibi farklı senaryolarda kapsamlı testlerin henüz yapılmadığı ifade ediliyor.
Araştırmacılar, bu teknolojinin ilerleyen dönemde daha da gelişebileceğini düşünüyor. Hedef ise birden fazla askeri birliği aynı anda yöneten “akıllı muharebe ajanları” oluşturmak.
Bu yaklaşım, savaş alanında karar mekanizmalarının giderek daha fazla veri odaklı sistemlere kayabileceğine işaret ediyor. İnsan sezgisi hâlâ önemli, evet… ama görünen o ki yapay zekâ artık komuta merkezinin kapısını ciddi biçimde zorluyor.