Çin’den Elon Musk’a karşı hamle: 1 milyar dolarlık borsa planı

Çin’in özel uzay şirketleri, finansman kapılarını genişletmek için borsaya açılma hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Bu sürecin en dikkat çeken örneklerinden biri ise uydu üreticisi GalaxySpace oldu.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre Pekin merkezli şirket, olası bir halka arz öncesinde “eğitim süreci” olarak adlandırılan hazırlık aşamasına başladı. Bu süreçte yatırım bankaları, şirket yöneticilerine halka arzın nasıl yürütüleceğine dair kapsamlı rehberlik sağlıyor. Yani açıkçası, şirketlerin borsaya çıkmadan önce geçtiği ilk ve kritik adımlardan biri bu.

Bu gelişme, Çin’in özel uzay şirketlerini sermaye piyasalarına yönlendirme stratejisinin son halkası olarak değerlendiriliyor.

Uzay sektöründeki hareketlilik sadece GalaxySpace ile sınırlı değil. Şanghay Borsası’nın Aralık ayı sonunda yayımladığı belgeler, yeniden kullanılabilir roket geliştiren LandSpace’in de halka arz planlarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Şirketin hedefi oldukça iddialı: Olası bir halka arzda yaklaşık 1 milyar dolar kaynak toplamak.

Bu adımların arkasında ise Pekin yönetiminin daha geniş bir stratejisi bulunuyor. Çin, uzay teknolojilerinde ABD ile arasındaki farkı kapatmak için özel sektörün önünü açmaya çalışıyor. Bu kapsamda da halka arz kurallarının bir miktar gevşetildiği ifade ediliyor.

STARLİNK’E KARŞI ÇİN’İN UYDU HAMLESİ

GalaxySpace özellikle alçak Dünya yörüngesi (LEO) uyduları alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, Çin’in bu alanda yerli bir uydu ağı kurma hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Aslında mesele sadece teknoloji yarışı değil. LEO uydu sistemleri, düşük maliyetli ve kesintisiz iletişim sağlamaları nedeniyle son yıllarda askeri ve stratejik alanlarda da kritik hale geldi. Bu yüzden Çin tarafı, ABD merkezli Starlink’in küresel hakimiyetini güvenlik açısından riskli buluyor.

GalaxySpace de bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıl Çinli roket geliştiricileriyle iş birliği yaparak çok sayıda uydusunu yörüngeye gönderdi. Şirket aynı zamanda Tayland başta olmak üzere yurt dışındaki ortaklıklarını da genişletiyor.

