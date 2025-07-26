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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çin'den yapay zeka işbirliğine yeşil ışık: Paylaşmaya açığız!

Çin Başbakanı Li Çiang, yapay zekanın (AI) tüm insanlığa fayda sağlayan bir uluslararası kamu malı haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İşte detaylar...

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Çin'den yapay zeka işbirliğine yeşil ışık: Paylaşmaya açığız!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 21:20

Başbakanı Li Çiang, yapay zeka (AI) konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Çin'in diğer ülkelerle açık kaynaklı teknolojileri paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Başbakan Li, Şanghay'da düzenlenen "2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı"nın açılışında konuştu. Çin'in küresel yapay zeka yönetişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlayan uluslararası bir kamu malı haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Çin'den yapay zeka işbirliğine yeşil ışık: Paylaşmaya açığız!

"PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bu kapsamda Çin'in, diğer ülkelerle teknik araştırmalar yapmaya ve açık kaynaklı teknolojileri paylaşmaya hazır olduğunu bildiren Li, "Ülkelerin kapasite geliştirmelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka geliştirme deneyimimizi ve teknolojik ürünlerimizi paylaşmaya istekliyiz." ifadesini kullandı.

Li, yapay zekaya evrensel erişim, işbirliğine dayalı inovasyon ve ortak yönetişimin teşviki için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda "küresel bir işbirliği örgütü"ne işaret etti.

Çin'den yapay zeka işbirliğine yeşil ışık: Paylaşmaya açığız!

Yapay zeka konusundaki endişelere de değinen Li, "Kalkınma ve güvenlik arasında nasıl bir denge kurulacağı konusunda daha fazla uzlaşıya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#çin
#yapay-zeka
#Uluslararası Işbirliği
#Açık Kaynak
#Teknolojik Inovasyon
#Yapay Zeka Yönetimi
#Teknoloji
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