Çin'in gizemli uzay uçağı, yörüngeye bilinmeyen bir cisim bıraktı

29 May 2024 16:40 - Güncelleme : 29 May 2024 16:40

İlk kez 14 Aralık 2023'te yörüngeye ulaşan Çin’in uzay uçağı 165 günden uzun bir süredir yörüngede arayış yaptı. Uzay uçağı 24 Mayıs’ta yeni nesne tespit etti.

Uzay uçağı, Dünya’nın yörüngesinde geçirdiği süre boyunca yörüngeye çeşitli garip nesneler yerleştirdi ve garip sinyaller yaydı. Yeni nesnenin doğası belirsiz olsa da araştırmacılar bu konuda bazı fikirlere sahip. Uzay uçağı, ikinci uçuşu sırasında yörünge testinin bir parçası olarak birden fazla yeniden yakalama gerçekleştirmek için bırakılan bir nesneyi kullandı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowall, X üzerinde yaptığı bir paylaşımda “602 x 608 km x 50,0 derecelik bir yörüngedeki Çin CSSHQ uzay uçağıyla ilişkili yeni bir nesne (59884/2023-195G) kataloglandı” dedi ve ekledi:

“24 Mayıs 19:00 UTC civarında fırlatılmış gibi görünüyor. Bu nesne bir uydu altı konuşlandırması olabilir ya da görevin bitiminden ve yörüngeden çıkmadan önce fırlatılan bir donanım parçası olabilir (uzay uçağının ilk uçuşu da benzer bir şey yaptı). Uçağın yakında manevra yapıp yapmayacağını veya iniş yapıp yapmayacağını görmek ilginç olacak.”

SIRLARLA DOLU BİR UZAY GÖREVİ

Çin, uzay uçağı görevi hakkında sırlarını korumaya devam ediyor. Faaliyetle ilgili tek resmi Çin raporu, olaydan saatler sonra yayınlanan kısa bir lansman raporuydu. Bu raporda, “bu dönemde uzayın barışçıl kullanımına yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeniden kullanılabilir teknoloji doğrulaması ve uzay bilimi deneyleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek” denildi.

Çin’in uzay uçağı artık üçüncü görevinde ve birçok kişi, yeteneklerinin ABD X-37B’ninkine benzer olduğuna inanıyor. Her ikisinin de yeniden kullanılabilir uzay aracı olması amaçlanıyor ve uzay teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Bu araçlar, potansiyel olarak yörüngeye çıkma maliyetlerini azaltabilir ve görev sıklığını artırabilir. Uzay uçağının 2020 yılındaki ilk uzay uçuşu iki gün sürdü ve 2022 yılındaki ikinci uçuşu ise 276 gün sürdü. Her iki yörünge yolculuğu da uzayda bir nesnenin serbest bırakılmasını içeriyordu.

UÇUŞ SIRASINDA BEKLENMEDİK MANEVRALAR

Mevcut uçuş sırasında uzay uçağı yörüngesini değiştirmek için manevralar gerçekleştirdi. Başlangıçta, 50 derece eğimli, 333 km x 348 km yükseklikte bir yörüngeye girdi. ABD Uzay Kuvvetleri’nin uzay alanı farkındalık verilerine göre, uzay aracı daha sonra bir dizi manevrayla yörüngesini şu anda bulunduğu 602 km x 609 km’ye çıkardı.