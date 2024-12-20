Çin'in süpersonik jetinden hız rekoru! İstanbul-Ankara arasını 5 dakikaya düşürüyor

20 Aralık 2024 16:10 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:19

Çin merkezli Space Transportation, ses hızının dört katı (Mach 4) hızla uçabilecek Yunxing süpersonik jetinin geliştirilmesinde önemli bir aşama kaydetti ve 2027'de ilk uçuşu, 2030'da ticari kullanımı hedefliyor. Uçak, İstanbul'dan Ankara'ya teorik olarak 5-6 dakikada gidebilir.

Süpersonik yolcu uçağı Concorde'un son uçuşundan bu yana 20 yıldan fazla zaman geçti. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti, uçağın manevi halefini hayata geçiren taraf olabilir. Pekin merkezli bir şirket olan Space Transportation, NASA'nın "Concorde'un Oğlu" (Son of Concorde) olarak bilinen süpersonik jetinden bile daha hızlı bir jet üzerinde çalışıyor.

South China Morning Post'un haberine göre, yapılan testlerde jetin motoru, ses hızının dört katı olan Mach 4 veya 3.045 mil/sa (yaklaşık 4.900 km/sa) hıza, 65.600 feet üzerinde bir irtifada ulaştı. Yani uçak, artık kullanılmayan Concorde'un maksimum hızı olan Mach 2 veya 2.150 km/sa'dan yaklaşık iki kat ve "Concorde'un Oğlu"nun hızı olan 1.500 km/sa'dan yaklaşık üç kat daha hızlı.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 10 DAKİKADAN DAHA AZ OLABİLİR

İstanbul-Ankara arasındaki hava mesafesi yaklaşık 350-450 km arasında. Eğer jet, Mach 4 (4.900 km/sa) hızla seyredebilirse, bu mesafeyi teorik olarak sadece birkaç dakikada kat edebilir. Örneğin: 350 km'lik bir mesafe 4.900 km/sa hızla: 4-5 dakika, 450 km için ise: 5-6 dakika sürebilir.

Tabii ki bu rakamlar yalnızca saf hız hesabına dayanıyor. Kalkış, iniş ve hızlanma-yavaşlama aşamaları hesaba katıldığında pratikte belki birkaç dakika daha uzun sürebilir. Ancak yine de bu uçakla İstanbul-Ankara arası 10 dakikanın altına düşebilir.

Space Transportation, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu motor, yakın uzay ortamlarında yüksek hızlı uçuş alanında önemli bir ticari potansiyele sahiptir" dedi. Başarılı test uçuşu, Londra'dan New York'a iki saatten kısa sürede yolcu taşıyabilecek Yunxing süpersonik sivil jetin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Space Transportation, uçağın ilk uçuşunu 2027'ye kadar gerçekleştirmeyi ve ilk ticari yüksek hızlı "noktadan noktaya" taşıma uçuşunu 2030'a kadar yapmayı hedefliyor. Yunxing yolcuları, Dünya'nın eğrisini görebilecekleri kadar yüksek bir seviyede uçacaklar.

Çin Komünist Partisi'nin günlük gazetesi Global Times'ın haberine göre, 17 Aralık Salı günü Çin'in kuzeybatısında test uçuşunu tamamladı. Uçak, motorun ileri hareketini kullanarak gelen havayı sıkıştıran bir tür "hava soluyan" jet motorundan gücünü alıyor. Ramjet motorlar, kendi oksijen kaynağını taşımak yerine atmosferden doğrudan oksijen yakıyor, bu sayede düşük maliyetli ve yüksek güçlü bir seçenek haline geliyorlar.

Firma, "Bu test uçuşu, motorun yakıt beslemesi, elektrik ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere kritik sistemlerini doğrulayan önemli performans verileri sağladı. Ayrıca motorun stabilitesini ve güvenilirliğini doğruladı ve prototipten tam işlevsel bir ürüne geçişte önemli bir kilometre taşı oluşturdu" diye konuştu.

Uçak, Mach 4 hızında seyrederken aşırı aerodinamik ısınmaya dayanacak şekilde tasarlanmış hafif, yüksek mukavemetli kompozit malzemelerden tasarlanıyor. Ayrıca kalkış için yatay olarak hız kazanan geleneksel uçakların aksine, dikey kalkış ve inişler gerçekleştirecek ve böylece daha dar alanlarda yükselip alçalabilecek.

Bu da günümüz havalimanlarındaki geleneksel pistleri kullanmak zorunda kalmayacağı, bunun yerine daha küçük, kentsel havalimanı tesislerinden havalanabileceği anlamına geliyor. Yunxing, Concorde'dan bu yana ilk kez süpersonik bir jetle ücretli yolcu uçurma yarışında artık NASA için ciddi bir rakip.

Yıllar süren bekleyişin ardından NASA, gayri resmi olarak "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan süpersonik X-59 uçağını ocak ayında tanıtmıştı. Lockheed Martin tarafından NASA için geliştirilen 247.5 milyon dolarlık X-59 uçağı saatte 1.500 km/sa hız yapabiliyor.