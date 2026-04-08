Çin’in yeni projesi herkesi korkuttu: Elektronik harp silahına dönüşebilir

Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri aslında yeni değil. Bilim dünyasında uzun süredir geleceğin enerji altyapısı olarak konuşuluyor. Temel mantık oldukça sade: Dünya atmosferinin dışında, güneş ışığının kesintisiz ulaştığı yörüngede dev güneş panelleri kurmak.
Bu panellerde üretilen enerji daha sonra mikrodalga ya da lazer ışınları aracılığıyla Dünya’ya gönderiliyor. Böylece gece-gündüz döngüsü, bulutlar veya atmosfer kaynaklı enerji kayıpları gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
Kulağa oldukça cazip geliyor doğrusu. Ancak son dönemde ortaya çıkan yeni bir çalışma, bu teknolojinin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor.
Çinli araştırmacıların yayımladığı çalışma, ülkenin uzay tabanlı güneş enerjisi projesinin yeniden tasarlanan mimarisini inceliyor. Xidian Üniversitesi’nden Profesör Duan Baoyan liderliğinde yürütülen araştırma, sistemin çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmaya göre bu uydu platformları yalnızca enerji iletmeyecek. Aynı zamanda iletişim, navigasyon, keşif ve elektronik harp gibi askeri alanlarda da kullanılabilecek.
Yani mesele sadece enerji değil. Bu tür bir teknoloji, teorik olarak stratejik bir askeri altyapıya da dönüşebilir. Bu da projeyi “çift kullanımlı teknoloji” kategorisine sokuyor.
Sistemin merkezinde ise oldukça hassas şekilde yönlendirilebilen mikrodalga ışınları bulunuyor. Normal şartlarda bu ışınların görevi, yörüngedeki güneş panellerinde üretilen enerjiyi Dünya’daki alıcı istasyonlara göndermek.
Ancak aynı teknoloji farklı amaçlara da uyarlanabilir. Örneğin belirli bir bölgedeki iletişim sinyallerini bastırmak, yani jam etmek, teorik olarak mümkün. Ya da güvenli iletişim kanalları oluşturmak için kullanılabilir.
Araştırmacılar, bu tür bir ışın yönlendirme kabiliyetinin modern savaş ortamında kritik bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
Aslında uzayda güneş enerjisi uyduları kurma fikri yalnızca Çin’e özgü değil ABD’de NASA uzun süredir benzer bir konsept üzerinde çalışıyor. Bu projelerde de büyük ölçekli ve modüler güneş paneli ağlarıyla enerji toplanması ve Dünya’ya iletilmesi hedefleniyor. 2023 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından uzaya gönderilen Space Solar Power Demonstrator, bu alandaki ilk pratik testlerden biri olarak dikkat çekmişti. Avrupa’da ise Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) “SOLARIS” girişimi, uzaydan kesintisiz yenilenebilir enerji üretmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor.
Öte yandan bu sistemlerin kısa vadede hayata geçmesi pek kolay görünmüyor. Kilometrelerce genişliğinde yapıların yörüngede inşa edilmesi, enerjinin on binlerce kilometre uzağa güvenli şekilde aktarılması ve mikrodalga ışınlarının hassas kontrolü gibi pek çok teknik sorun hâlâ çözülmüş değil. Özellikle ışınların güvenliği ve olası yanlış kullanımı konusu, teknolojinin en tartışmalı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.