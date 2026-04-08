Çin’in yeni projesi herkesi korkuttu: Elektronik harp silahına dönüşebilir

Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri aslında yeni değil. Bilim dünyasında uzun süredir geleceğin enerji altyapısı olarak konuşuluyor. Temel mantık oldukça sade: Dünya atmosferinin dışında, güneş ışığının kesintisiz ulaştığı yörüngede dev güneş panelleri kurmak.

Bu panellerde üretilen enerji daha sonra mikrodalga ya da lazer ışınları aracılığıyla Dünya’ya gönderiliyor. Böylece gece-gündüz döngüsü, bulutlar veya atmosfer kaynaklı enerji kayıpları gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Kulağa oldukça cazip geliyor doğrusu. Ancak son dönemde ortaya çıkan yeni bir çalışma, bu teknolojinin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor.