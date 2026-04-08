Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çin’in yeni projesi herkesi korkuttu: Elektronik harp silahına dönüşebilir

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:59
Çin’in yeni projesi herkesi korkuttu: Elektronik harp silahına dönüşebilir

Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri aslında yeni değil. Bilim dünyasında uzun süredir geleceğin enerji altyapısı olarak konuşuluyor. Temel mantık oldukça sade: Dünya atmosferinin dışında, güneş ışığının kesintisiz ulaştığı yörüngede dev güneş panelleri kurmak.

Bu panellerde üretilen enerji daha sonra mikrodalga ya da lazer ışınları aracılığıyla Dünya’ya gönderiliyor. Böylece gece-gündüz döngüsü, bulutlar veya atmosfer kaynaklı enerji kayıpları gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Kulağa oldukça cazip geliyor doğrusu. Ancak son dönemde ortaya çıkan yeni bir çalışma, bu teknolojinin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor.

ELEKTRONİK HARP İHTİMALİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Çinli araştırmacıların yayımladığı çalışma, ülkenin uzay tabanlı güneş enerjisi projesinin yeniden tasarlanan mimarisini inceliyor. Xidian Üniversitesi’nden Profesör Duan Baoyan liderliğinde yürütülen araştırma, sistemin çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre bu uydu platformları yalnızca enerji iletmeyecek. Aynı zamanda iletişim, navigasyon, keşif ve elektronik harp gibi askeri alanlarda da kullanılabilecek.

Yani mesele sadece enerji değil. Bu tür bir teknoloji, teorik olarak stratejik bir askeri altyapıya da dönüşebilir. Bu da projeyi “çift kullanımlı teknoloji” kategorisine sokuyor.

MİKRODALGA IŞINLARI KRİTİK ROL OYNUYOR

Sistemin merkezinde ise oldukça hassas şekilde yönlendirilebilen mikrodalga ışınları bulunuyor. Normal şartlarda bu ışınların görevi, yörüngedeki güneş panellerinde üretilen enerjiyi Dünya’daki alıcı istasyonlara göndermek.

Ancak aynı teknoloji farklı amaçlara da uyarlanabilir. Örneğin belirli bir bölgedeki iletişim sinyallerini bastırmak, yani jam etmek, teorik olarak mümkün. Ya da güvenli iletişim kanalları oluşturmak için kullanılabilir.

Araştırmacılar, bu tür bir ışın yönlendirme kabiliyetinin modern savaş ortamında kritik bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

BENZER PROJELER ABD VE AVRUPA’DA DA VAR

Aslında uzayda güneş enerjisi uyduları kurma fikri yalnızca Çin’e özgü değil ABD’de NASA uzun süredir benzer bir konsept üzerinde çalışıyor. Bu projelerde de büyük ölçekli ve modüler güneş paneli ağlarıyla enerji toplanması ve Dünya’ya iletilmesi hedefleniyor. 2023 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından uzaya gönderilen Space Solar Power Demonstrator, bu alandaki ilk pratik testlerden biri olarak dikkat çekmişti. Avrupa’da ise Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) “SOLARIS” girişimi, uzaydan kesintisiz yenilenebilir enerji üretmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

TEKNOLOJİ HÂLÂ BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Öte yandan bu sistemlerin kısa vadede hayata geçmesi pek kolay görünmüyor. Kilometrelerce genişliğinde yapıların yörüngede inşa edilmesi, enerjinin on binlerce kilometre uzağa güvenli şekilde aktarılması ve mikrodalga ışınlarının hassas kontrolü gibi pek çok teknik sorun hâlâ çözülmüş değil. Özellikle ışınların güvenliği ve olası yanlış kullanımı konusu, teknolojinin en tartışmalı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.