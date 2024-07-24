Çinli araştırmacılar, sonsuza kadar uçabilen drone yaptı! Sadece sinek kuşu boyutunda

24 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:43

Böylesi daha önce hiç görülmedi! Baraj manzaralı tuvalet sosyal medyada gündem oldu

Böylesi daha önce hiç görülmedi! Baraj manzaralı tuvalet sosyal medyada gündem oldu

Uzaktan kumanda veya otonom sistemler tarafından kontrol edilen ve insansız hava aracı (İHA) olarak da bilinen dronların en büyük dezavantajlarından biri, pil ömrünün sınırlı olması nedeniyle sık sık şarj edilmeye ihtiyaç duyması.

Dronların sürekli olarak havada kalmasını engelleyerek kullanım sürelerini kısıtlayan ve operasyonel verimliliklerini düşüren bu sorunu, Çin'in başkenti Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar Güneş enerjisi ile çözdü.

SONSUZA KADAR GİDEN DRONE, GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÇALIŞIYOR

Mingjing Qi ve ekibi, güneş enerjisiyle çalışan ve teorik olarak süresiz olarak havada kalabilecek bir drone geliştirdiklerini açıkladı. Bu drone yalnızca 4 gram ağırlığında olup, Güneş panelleriyle çalışıyor ve sinek kuşu kadar küçük bir prototip aşamasında bulunuyor.

Gizmochina'nın aktardığına göre, Güneş panelleri tarafından üretilen enerji özel bir devre sayesinde 6 bin ile 9 bin volt arasında değişen yüksek bir voltaja çıkarılabiliyor. Bu özelliğin drona süresiz olarak havada kalma kabiliyeti kazandıracağı belirtiliyor.

Drone, elektrikli araçlar ve geleneksel dronlardan farklı olarak elektrostatik bir motor kullanıyor. Araştırma ekibi, bu teknolojinin böcek boyutunda dronların geliştirilmesine olanak tanıyacağını ve bu dronların süresiz olarak havada kalabileceğine inanıyor.