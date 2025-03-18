Çinli bilim insanları böceklerden ilham aldı! Yıldızlararası madenciliğin önünü açacak 6 bacaklı robot

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi Profesörü Liu Xinhua liderliğindeki araştırma ekibi, yaygın olarak bilinen insansı robotlar ve robotik köpeklerden farklı bir yapıya sahip, yeni bir robot tasarladı.

Araştırmacılar, böcek hareketlerinden ilham alarak geliştirdikleri yeni uzay madenciliği robotunun mikro yer çekimli ortamda çalışmak üzere tasarlandığını kaydetti.

YILDIZLARASI MADENCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Ay'da ve asteroitlerde maden arama ve çıkarma işlemlerinde kullanılması amaçlanan robotun 3 tekerlek ve 3 pençeden oluşan 6 bacağı sayesinde asteroitlerin yüzeylerine sabitlenebildiğini ve kayalık alanlarda rahatça hareket edebildiğini aktaran araştırmacılar, "Mikro yer çekimi simülasyon deneylerini başarıyla gerçekleştirdik. Robot, simüle edilmiş Ay toprağı ortamında yürüyebildi, kendini yüzeye sabitleyebildi ve hatta örnekler toplayabildi. Bu da ilk tasarımımızın doğruluğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Halihazırda patent başvurusu yapılan robotun gelecekteki "yıldızlararası madenciliğin" önünü açması hedefleniyor.