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 | Ömer Faruk Dogan

Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı

Çinli şirket Xiaomi'nin iPhone'a doğrudan rakip olarak konumlandırmayı planladığı yeni nesil üst-orta segment akıllı telefonu Xiaomi 15 Civi, iptal edildi.

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Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:12

Çinli teknoloji devi 'nin üst-orta segmentte iddialı bir konuma yerleştirmeyi planladığı Xiaomi 15 Civi modeli edildi. GSMArena sitesinin haberine göre, Leica destekli sistemi ve şık tasarımıyla öne çıkması beklenen artık raflara çıkmayacak.

Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı

XIAOMI 15 CIVI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAKTI?

Xiaomi 15 Civi'nin iptali, kullanıcılar açısından küçük çaplı bir hayal kırıklığına neden oldu. Zira modelin, yalnızca Android tarafında değil, Apple'ın iPhone serisine doğrudan rakip olacak bir deneyim sunması bekleniyordu. Premium dili, güçlü donanımı ve Leica imzalı kamera sistemiyle, iPhone kullanıcılarını bile cezbedebilecek bir alternatif olarak görülüyordu.

Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı

İptal edilen cihazın özellikleri de beklentilerin hiç de boşuna olmadığını gösteriyor. 6.55 inç büyüklüğünde, dört kenarı mikro kavisli, 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık sunacaktı. Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alacak cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelecekti.

Kamera tarafında ise Leica markalı arka kamera sistemi dikkat çekiyordu. 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel telefoto ve 50 Megapiksel ön kamera ile mobil fotoğrafçılıkta sınıf atlatmayı vaat ediyordu. Tüm bu donanımı destekleyecek olan 6.000 mAh kapasiteli batarya ise 67W hızlı şarj desteğiyle gelecekti.

Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı

İptalin arkasındaki resmi neden açıklanmadı ancak sektör kaynakları, 14 Civi'nin beklenen satış performansını yakalayamamasının bu kararda etkili olduğunu düşünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi 15 Civi neden iptal edildi?
Resmi bir açıklama yapılmasa da sektör kaynaklarına göre iptalin arkasındaki en büyük neden, önceki model olan Xiaomi 14 Civi'nin beklenen satış rakamlarını yakalayamaması.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#xiaomi
#kamera
#tasarım
#iptal
#Xiaomi 15 Civi
#Leica
#Teknoloji
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