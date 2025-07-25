Çinli dev beklenen yeni telefonunu iptal etti! iPhone'a rakip olacaktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin üst-orta segmentte iddialı bir konuma yerleştirmeyi planladığı Xiaomi 15 Civi modeli iptal edildi. GSMArena sitesinin haberine göre, Leica destekli kamera sistemi ve şık tasarımıyla öne çıkması beklenen akıllı telefon artık raflara çıkmayacak.

XIAOMI 15 CIVI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAKTI?

Xiaomi 15 Civi'nin iptali, kullanıcılar açısından küçük çaplı bir hayal kırıklığına neden oldu. Zira modelin, yalnızca Android tarafında değil, Apple'ın iPhone serisine doğrudan rakip olacak bir deneyim sunması bekleniyordu. Premium tasarım dili, güçlü donanımı ve Leica imzalı kamera sistemiyle, iPhone kullanıcılarını bile cezbedebilecek bir alternatif olarak görülüyordu.

İptal edilen cihazın özellikleri de beklentilerin hiç de boşuna olmadığını gösteriyor. 6.55 inç büyüklüğünde, dört kenarı mikro kavisli, 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık sunacaktı. Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alacak cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelecekti.

Kamera tarafında ise Leica markalı arka kamera sistemi dikkat çekiyordu. 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel telefoto ve 50 Megapiksel ön kamera ile mobil fotoğrafçılıkta sınıf atlatmayı vaat ediyordu. Tüm bu donanımı destekleyecek olan 6.000 mAh kapasiteli batarya ise 67W hızlı şarj desteğiyle gelecekti.

İptalin arkasındaki resmi neden açıklanmadı ancak sektör kaynakları, 14 Civi'nin beklenen satış performansını yakalayamamasının bu kararda etkili olduğunu düşünüyor.