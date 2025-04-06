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 | Ömer Faruk Dogan

Çinli devden dünyada bir ilk: Etrafa güzel koku yayan telefon geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, Note serisine eklediği Note 50s 5G+ modeliyle alışılmışın dışına çıkıyor. Marine Drift Mavi renkli, vegan deri kaplamalı özel model, sahip olduğu "Energizing Scent-Tech" teknolojisi sayesinde etrafına güzel koku yayacak. Böyle bir akıllı telefon, dünyada ilk kez yapılıyor.

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Çinli devden dünyada bir ilk: Etrafa güzel koku yayan telefon geliyor
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:55

Infinix akıllı telefon dünyasında fark yapacak sıra dışı bir özellikle sahneye çıkıyor. Şirketin, "Energizing Scent-Tech" adı verilen bir sistemle donattığı yeni modeli Note 50s 5G+, arka panelinden güzel kokular yayabilecek.

KOKU YAYAN AKILLI TELEFON GELİYOR

Infinix Hindistan CEO'su Anish Kapoor, Digit.in sitesine verdiği demeçte, yeni teknolojinin detaylarını ve cihazın ilk görsellerini paylaştı. Marine Drift Mavi olarak adlandırılan vegan deri kaplamalı renk seçeneği, kokuyu deneyimlemek isteyenlere sunulacak tek versiyon olacak. Cihazın resmi lansman tarihi ise 18 Nisan olarak açıklandı.

Bu tür bir teknolojiyi neden geliştirdikleri sorulduğunda Anish, tüketicilerin ne istediklerini çoğu zaman ürünü görene kadar bilmediklerini söyledi. "Hepimiz bulunduğumuz ortamın güzel kokmasını isteriz. Elimizde taşıdığımız şey de güzel kokarsa, neden olmasın?" diyerek fikrin arkasındaki düşünceyi aktardı.

Çinli devden dünyada bir ilk: Etrafa güzel koku yayan telefon geliyor

6 AY BOYUNCA KOKU YAYACAK

Koku teknolojisi, mikroenkapsülasyon adı verilen bir yöntemle hayata geçirildi. Koku molekülleri, mikroskobik kapsüller içine hapsedilerek telefonun arka yüzeyine entegre ediliyor. Zaman içinde hafif ve ferah bir aroma yayılması sağlanıyor. Infinix'e göre, koku yaklaşık 6 ay boyunca kalıcılığını sürdürebilecek.

Note 50s 5G+, piyasaya 230 dolar civarı bir fiyat etiketiyle giriş yapacak. Net fiyat bilgisi lansman gününde paylaşılacak. Infinix, resmi olarak Türkiye'de faaliyet gösterdiğinden, cihazın ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Infinix Note 50s 5G+ modeli etrafına nasıl koku yayıyor?
Note 50s 5G+ modelinde kullanılan Energizing Scent-Tech, mikroenkapsülasyon teknolojisiyle çalışıyor. Koku molekülleri mikroskobik kapsüller içinde vegan deri arka panele entegre ediliyor ve zamanla hafif bir aroma yayımı sağlanıyor.
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#Teknoloji
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