Çinli elektrikli otomobillerin ucuz olmasının sırrı: Japon mühendisler o detaya çok şaşırdı

15 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:59

Japon mühendisler, ülkelerinde düzenlenen bir elektrikli araç söküm etkinliğinde Çin yapımı elektrikli otomobilleri inceledi. BYD Atto 3 modelini inceleyen mühendisler, Çinli otomobillerin ucuz olmasının arkasında yatan sırrı da buldu.

Japonya​'da, otomobillerin parçalarının sökülerek incelendiği bir söküm etkinliği düzenlendi. Etkinlik, otomotiv dünyasında ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Japon yedek parça üreticileri, Çinli elektrikli otomobil​ üreticilerinin araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu ve bir ayrıntıya çok şaşırdılar.

ÇİNLİ OTOMOBİLLERDE PARÇA SAYISI AZ

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, Japon otomobil yedek parça üreticileri, pazartesi günü onlarca otomobilin kaputunun altına bir bakış sunan bir elektrikli araç​ söküm sergisine katıldı. Mühendislerin en çok ilgisini çeken şey, Çin yapımı otomobillerde kullanılan parça sayısının az olmasıydı.

Etkinliğin odak noktası, 2022 tarihli BYD Atto 3 modeliydi. Araçta kullanılan elektrikli tahrik sisteminin yalnızca sekiz ana parçadan oluştuğunu gören Japon mühendisler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. BYD; motor, inverter ve dişli kutusu gibi temel bileşenleri entegre eden bir sistemle, hem maliyetleri hem de üretim süreçlerini ciddi ölçüde basitleştirmiş durumda.

Çinli otomobil üreticileri, verimlilik ve maliyet odaklı yaklaşımlarıyla hareket ediyor. Japon mühendisler ise daha çok kalite ve dayanıklılığa dayalı üretim anlayışını benimsemekte. Örneğin Çinli firmalar, üretim süreçlerini hızlandırmak amacıyla aynı parçaları farklı modellerde kullanıyor ve böylece maliyetleri daha da azaltmayı başarıyor.

Bu strateji, Çin'in elektrikli araç pazarında hızla büyümesinin arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak belirtiliyor.

"PARÇA SAYISININ AZ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Sergiye katılan bir Nissin Precision Machines şirketi yetkilisi, BYD elektrikli araçlarındaki parça sayısının ne kadar az olduğunu görünce şoke olduğunu belirtti. Çinlilerin deneyiminden faydalanarak elektrikli araç sektöründe ilerlemeyi hedeflediklerini de ekledi.

Sanyo Trading'den bir yetkili, Çinli üreticilerin maliyetleri düşük tutmaya öncelik verdiğini ve kalite konusunda Japonlardan farklı bir yaklaşımları olduğu değerlendirmesinde bulundu.