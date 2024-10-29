Çinlilerden iPhone 16'ya güçlü rakip çıktı! Xiaomi 15 ve 15 Pro resmen duyuruldu

29 Ekim 2024 17:48 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:52

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uzun zamandır merakla beklenen Xiaomi 15 serisini resmen duyurdu. Güçlü işlemcisi, HyperOS 2.0 işletim sistemi ve üst düzey performansı gibi yetenekleriyle iPhone 16 ailesine güçlü bir rakip olarak çıkan Xiaomi 15 fiyatı ve özellikleri resmen açıklandı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi​, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15 ailesini resmen tanıttı. İnce çerçeveli ekranı, güçlü donanımı ve çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, teknik özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekti. İşte serinin öne çıkan detayları.

XİAOMİ 15 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15, düz yapılı 6,36 inç AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık değeri sunuyor. İnce çerçeveleri sayesinde daha fazla ekran alanı sunan cihaz, ultrasonik parmak izi sensörünü ekranına entegre etmiş.

Selfie tutkunları için 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Xiaomi 15, arka kamerada Leica imzalı optikler ile donatılan 50 Megapiksel F1.62 geniş açılı, 50 Megapiksel F2.2 ultra geniş açılı ve 50 Megapiksel F2.0 5x telefoto kameralarla yüksek kalitede fotoğraf deneyimi vaat ediyor.

Kutusundan Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çıkan Xiaomi 15, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Cihaz, 5 bin 400 mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Ve MagSafe tarzında manyetik bağlantılı aksesuarları da destekliyor.

XİAOMİ 15 FİYATI

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan Xiaomi 15, başlangıç fiyatı 630 dolar olarak tüketicilere hitap edecek. Telefonun satışının şu an için Çin​ pazarına özel olduğunu da belirtmekte fayda var.

XİAOMİ 15 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Serinin bir üst modeli olarak daha büyük bir batarya ve gelişmiş kamera sistemi ile gelen Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alıyor. Batarya, 6 bin 100 mAh seviyesine çıkmış. 6,73 inç boyutundaki kavisli 120 Hz AMOLED ekran, 3.200 nit parlaklık değeri ile dikkatleri toplarken, Longjing Glass 2 camı da ekranı koruyor.

Xiaomi 15 Pro'nun arka kamera kurulumu, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteği ile donatılmış 50 Megapiksel F1.44 geniş açı, ultra geniş açıda 5 cm'ye kadar makro çekim yapabilen 50 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı ve 50 Megapiksel Sony IMX 858 sensörlü 5X periskop telefoto lensten oluşuyor.

XİAOMİ 15 PRO FİYATI

10X kayıpsız yakınlaştırma kapasitesi ve yapay zeka destekli 20X zoom özelliği sayesinde detaylı fotoğraflar elde edilebilen Xiaomi 15 Pro, 8K video çekimi yapabiliyor ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasını da unutmuyor. 213 gram ağırlığındaki Xiaomi 15 Pro, başlangıç fiyatı 742 dolar olarak belirlendi.