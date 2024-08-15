Circle to Search özelliği, Samsung Galaxy A serisine geliyor: İlk modeller belirlendi

15 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:27

Samsung'un Google ile iş birliği yaparak geliştirmiş olduğu "Circle to Search" özelliği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İlk olarak Galaxy S24 serisinde piyasaya sürülen bu özellik, şimdiye kadar Galaxy S21 ve S22 gibi modeller ile Google'ın Pixel akıllı telefonlarına da gelmişti.

Güney Koreli üretici, Circle to Search özelliğini bu ay itibarıyla Galaxy A55, A54, A35, A34, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ için de sunmaya başlayacağını duyurdu.

CIRCLE TO SEARCH ÖZELLİĞİ NEDİR?

Circle to Search, Samsung Galaxy telefonları ile adını duyurmaya başlasa da aslında Google'ın bir özelliği. Çalışma mantığı ise çok basit:

Nasıl ki cep telefonunuzdaki bir fotoğrafı, Google Lens uygulamasına yükleyerek internette arayabiliyorsanız, bu işlemin aynısı Circle to Search ile de yapabiliyorsunuz. Aradaki tek fark, fotoğrafı yüklemek yerine ekranınızdaki herhangi bir yeri yuvarlak içine almanız yetiyor.

Circle to Search'ü kullanmanın iki yolu var: Üç düğmeli navigasyon kullananlar, ana ekran düğmesine basmalı. Hareketle navigasyon kullananlar ise navigasyon koluna uzun basarak bu özelliği aktif edebiliyor. O anda kullandığınız uygulama veya ekranın üstünde açılan özellik, sadece görüntüleri değil metinleri de destekliyor.

CIRCLE TO SEARCH DESTEKLEYEN CİHAZLAR

Circle to Search özelliği, bahsettiğimiz gibi Galaxy S24 serisinde piyasaya sunulmuştu ancak günümüzde Samsung ve Google'ın pek çok akıllı telefonunda var. Bu cihazların liste şu şekilde: