Çirkin insanlar daha kısa yaşıyor! Bilim insanları nedenini açıkladı

13 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:01

Çekicilik ve güzellik algısı, büyük ölçüde toplumsal normlar ve kültürel değerlere göre şekillense de zamana ve mekana göre değişiklik gösterebiliyor.

Güzellik, yalnızca fiziksel özelliklerle sınırlı olmayıp kişinin duruşu, kendine güveni ve davranışlarıyla da ilişkilendiriliyor. Çekici olarak algılanan kişiler, genellikle sosyal yaşamda avantajlar elde ederken, bu algının altında yatan genetik ve biyolojik faktörler de bilimsel olarak araştırılıyor.

ABD'de yapılan yeni araştırmada, 1957-2022 yılları arasında 8 bin 300 kişiyi takip eden uzun soluklu bir çalışmanın verilerini analiz etti. Bu süreçte, katılımcıların sağlık verileri toplandı ve yıllık fotoğrafları bağımsız değerlendiriciler tarafından çekiciliklerine göre sıralandı.

ÇİRKİN İNSANLARDA ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 16.8 DAHA FAZLA

Katılımcıların görünüşleri daha sonra "en çekici olandan" "en az çekici olana" doğru altı kategoride sıralandı. Ulusal Ölüm Endeksini kullanan araştırmacılar, 2022 yılına kadar olan grupta meydana gelen ölümleri de karşılaştırdı ve örneklemin neredeyse yarısının takip süresinin sonunda vefat ettiğini tespit etti.

Elde edilen bulgulara göre, çekicilik açısından en düşük kategoride yer alanların, orta kategorilerde yer alanlara göre yüzde 16.8 daha yüksek ölüm riski taşıdığı belirlendi. Ancak en yüksek çekicilik kategorisinde yer alanlar ile orta kategoriler arasında anlamlı bir ölüm oranı farkı bulunamadı.

"ÇİRKİN ERKEKLER 1 YIL, KADINLAR 2 YIL DAHA AZ YAŞIYOR"

Çalışmaya göre çekici olmayan erkekler, ortalama olarak daha çekici olanlara göre neredeyse bir yıl daha az yaşıyor. Kadınlarda ise bu fark daha da belirgin; çekici olmayan kadınlar, daha çekici olan hemcinslerine göre iki yıl daha erken hayatını kaybediyor.

Araştırmayı yürüten sosyal bilimci Dr. Connor Sheehan, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, "Çekicilik doğrudan uzun ömür üzerinde etkili olabilir çünkü çekiciliğin genetik bir bileşeni olduğuna dair önemli araştırmalar var." dedi.

Ancak Dr. Sheehan, güzellik kavramının sosyal bir boyutunun da bulunduğunu ve çekici insanların günlük yaşamda daha iyi muamele gördüğünü vurguladı. "Çekicilik, insanlara daha iyi davranılmasına, daha fazla kazanmalarına, öğretmenler tarafından daha iyi muamele görmelerine, daha az suç işlemelerine ve işlediklerinde ise daha hafif cezalar almalarına yol açıyor." dedi.

Çalışmanın diğer yazarı, Teksas Üniversitesi Austin'den Dr. Hamermesh, çekici olmayan yüzlerin insanların halihazırda daha az sağlıklı olduğuna dair bir işaret olabileceğini, ancak simetrik yüzlerin hastalıklarla daha iyi mücadele edebilen insanlara işaret ettiğini ve sosyal etkilerin daha olası bir açıklama olduğunu belirtti.