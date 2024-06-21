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Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o'ya dişli rakip olarak duyuruldu

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Anadolu Ajansı, The Verge
21 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:13
Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o&#039;ya dişli rakip olarak duyuruldu

Anthropic, Claude 3.5 Sonnet adını verdiği ve ChatGPT-4o ile Google Gemini gibi uygulamalara çok çeşitli görevlerde eşit veya daha iyi olduğunu söylediği yeni modelini piyasaya sürdü.

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, "Claude 3.5" model ailesinin ilk sürümü olan Claude 3.5 Sonnet'i piyasaya sürdü.

Şirket, yaptığı açıklamada Claude 3.5 Sonnet'in zeka konusunda endüstri çıtasını yükselttiğini ve Anthropic'in önceki modelleri ile rakip modellerden daha iyi performans gösterdiğini aktardı.

CLAUDE 3.5 SONNET NEDİR?

Anthropic'e göre model, ince ayrıntıları, mizahı ve karmaşık talimatları kavramada belirgin bir gelişme göstermiş durumda. Ayrıca yüksek kaliteli içerik yazma konusunda da "olağanüstü" bir performans gösterdiği belirtiliyor.

Claude 3.5 Sonnet ile diğer yapay zeka modellerinin karşılaştırma sonuçları:

Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o'ya dişli rakip olarak duyuruldu - 1. Resim

Şirketin önceki yapay zeka modeli Claude 3 Opus'tan iki kat daha hızlı çalıştığı aktarılan Claude 3.5 Sonnet, talimat verilmesi ve ilgili araçlar sağlanması halinde bağımsız olarak kod yazabiliyor ve düzenleyebiliyor.

CLAUDE 3.5 OPUS VE HAİKU GELİYOR

Anthropic, yeni Claude 3.5 model ailesini "Sonnet" ile sınırlı tutmayacak. Bu yılın sonlarında aileye iki üye daha katılacak. Bunlar ise sırasıyla "Claude 3.5 Haiku" ve "Claude 3.5 Opus" isimlerini taşıyacak.

Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o'ya dişli rakip olarak duyuruldu - 2. Resim

ARTIFACTS ÖZELLİĞİ TANITILDI

Claude 3.5 Sonnet'e ek olarak Anthropic, Artifacts adlı yeni bir özelliği de kullanıma sunduğunu açıkladı.

Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o'ya dişli rakip olarak duyuruldu - 3. Resim

Artifacts ile Claude taleplerinizin sonuçlarını görebilecek ve bunlarla etkileşime girebileceksiniz. Örneğin modelden sizin için bir şey tasarlamasını istediğinizde, artık size bunun nasıl göründüğünü gösterebilir ve doğrudan uygulama içinde düzenlemenize izin verebilir.

Claude size bir e-posta yazarsa, e-postayı bir metin düzenleyiciye kopyalamak zorunda kalmak yerine Claude uygulamasında düzenleyebilirsiniz.

Kaynak: Anadolu Ajansı, The Verge
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