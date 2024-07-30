Çocuğunuza isim verirken dikkat edin! İsimlerin yüz şeklini etkilediği ortaya çıktı

30 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:01

Çocuğa isim verme süreci, ebeveynler için hem heyecan verici hem de karmaşık bir deneyim. İsim, kişinin temel kimliğinin bir parçası oluyor ve yaşamı boyunca kişiyi tanımlayan bir unsur olarak bulunuyor.

İsim seçiminde aileler genellikle kültürel ve dini inançları, aile geleneklerini ve kişisel tercihlerini göz önünde bulunduruyor. Bazı ebeveynler isimlerin anlamlarına ve taşıdığı çağrışımlara önem verirken, bazıları ise benzersiz ve modern adları tercih edebiliyor. Yapılan yeni bir araştırmaysa bu kararı daha da zorlaştırabilir.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ, İSİMLERİNE UYACAK ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR"

Reichman Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, çocukların yüzlerinin zamanla isimlerine uyacak şekilde değiştiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Dr. Yonat Zwebner, "Sosyal yapılandırma o kadar güçlü ki, bir kişinin görünüşünü etkileyebilir" dedi ve ekledi:

"Bu bulgular, cinsiyet veya etnik köken gibi isimlerden bile daha önemli olabilecek diğer kişisel faktörlerin insanların nasıl büyüyeceğini şekillendirebileceğini ima edebilir."

Önceki araştırmalar, çoğumuzun bir yabancının ismini yüzde 40 doğrulukla tahmin edebildiğini bulmuştu. Ancak şimdiye kadar bunun neden böyle olduğu belirsizdi. Bazı uzmanlar, ebeveynlerin bebeğin görünümüne uygun görünen bir isim seçtiğini öne sürerken diğerleri sürecin ters yönde olduğunu ve bir kişinin yüzünün ismine uyacak şekilde değiştiğini belirtmişti.

Araştırmacılar, yeni çalışmalarında hangi sürecin gerçek olduğunu belirlemeye çalıştı.

Araştırmacılar, "Verilen ismimiz, hayatımızın erken dönemlerinde bize atanan bir sosyal etiket. Bu çalışma, bireylerin yüz görünümlerinin, verilen isimlerle ilişkili sosyal stereotiplere benzemek üzere zamanla geliştiği bir kendini gerçekleştiren kehanet etkisi olasılığını araştırıyor." diye yazdı.

Ekip, isimleri yüzlerle eşleştirmeleri istenen 9-10 yaşındaki çocukları ve yetişkinleri çalışmaya dahil etti. Bulgular, hem çocukların hem de yetişkinlerin yetişkin yüzlerini isimleriyle doğru şekilde eşleştirdiğini ortaya koydu.

Ancak çocukların yüzlerini isimleriyle eşleştirme konusunda o kadar başarılı olamadılar. Çalışmanın ikinci bölümünde, araştırmacılar bir makine öğrenme sistemine insan yüzlerinin ve isimlerinin görüntülerini verdiler. Yüzlerin analizi, aynı isme sahip yetişkinlerin yüzlerinin birbirine önemli ölçüde daha benzer olduğunu ortaya koydu.

Buna karşılık, bilgisayar aynı isme sahip çocuklar arasında bir benzerlik bulamadı. Genel olarak, araştırmacılar bulguların, insanların yüzlerinin isimlerine uyacak şekilde evrildiğini öne sürdüğünü söylüyor.

Araştırma ekibi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ebeveynler henüz isimlerine benzemiyorlar, ancak isimleriyle daha uzun süre yaşamış olan yetişkinler isimlerine daha çok benzemeye eğilimli. Bu sonuçlar, insanların doğumda verilen stereotipe göre geliştiğini öne sürüyor. Sosyal varlıklarız ve yetiştirilme tarzımızdan etkileniriz: En benzersiz ve bireysel fiziksel bileşenlerimizden biri olan yüz görünümümüz, sosyal bir faktör olan ismimiz tarafından şekillendirilebilir."