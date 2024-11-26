Çocuklara telefon ne zaman verilir? Bill Gates açıkladı

26 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:26

Ailelerin en çok merak ettiği ‘çocuğa telefon ne zaman verilir?’ Sorusuna sonunda cevap geldi. Bill Gates, çocuklarına 14 yaşına kadar telefon vermediğini ve ekran süresini sınırlandırdığını belirtti.

Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, çocuklara ne zaman telefon​ verilmesi gerektiği birçok ebeveynin kafasını kurcalıyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates​, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gates, çocuklarına telefon vermek için 14 yaşına kadar beklediğini ve bu kararının nedenlerini paylaştı.

NEDEN 14 YAŞ?

Bill Gates, çocuklarına erken yaşta telefon vermemeyi tercih ettiğini söylüyor. Ona göre, akıllı telefonlar yalnızca iletişim için değil; oyunlar, sosyal medya ve internetin sınırsız dünyasına açılan bir kapı. Bu durum, çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Gates, “Ekran süresini sınırlandırmak ve belirli bir saatten sonra telefon kullanımını yasaklamak, çocukların daha iyi uyumasına ve dengeli bir hayat sürmesine yardımcı oluyor” diyor.

SOSYAL MEDYANIN RİSKLERİ

Sosyal medya platformları, çocuklar üzerinde büyük bir baskı oluşturabiliyor. Çocuklar, gördükleri içeriklerle kendilerini karşılaştırarak özgüven kaybı yaşayabiliyor. Ayrıca, telefon bağımlılığı fiziksel aktiviteleri azaltarak sosyal ilişkileri zayıflatabiliyor. Gates, çocukların önce sosyal becerilerini geliştirmesi gerektiğini ve dijital dünyanın karmaşık dinamiklerine hazır olmalarının önemli olduğunu vurguluyor.

AİLE İÇİNDE TELEFON KURALLARI

Gates ailesinde yemek masasında telefon kullanımı yasak. Bu gibi basit kuralların, aile içindeki bağları güçlendirdiği ifade ediliyor. Telefon kullanımına sınır koymanın ve ekran süresini azaltmanın çocukların sağlıklı bir gelişim göstermesi için kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

HER ÇOCUK​ FARKLIDIR

Uzmanlar, her çocuğun aynı olmadığını ve teknolojiye uyum seviyesinin değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. Örneğin, “Common Sense Media” adlı bir kuruluşun CEO’su James P. Steyer, çocuklarına telefon verme kararını sorumluluk düzeylerine göre aldığını söylüyor. Ona göre, telefon sahibi olmak bir yaş meselesinden çok, çocuğun olgunluk seviyesine bağlı.

ORTALAMA YAŞ 10,3

Yapılan araştırmalara göre, bir çocuğun ilk akıllı telefonunu aldığı ortalama yaş 10,3. Ancak uzmanlar, telefonun sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor. Gates’in yaklaşımı, teknolojiyle tamamen bağları koparmak yerine, onu doğru bir şekilde hayata entegre etmenin önemini vurguluyor.