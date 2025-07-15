Çocukları çevrim içi tehditlerden korumak için Avrupa'dan yeni adım

Avrupa Birliği, çocukları internetteki zararlı içeriklerden korumak için yeni bir yaş doğrulama sistemini devreye alıyor. Sistem ilk olarak 5 ülkede test edilecek.

Fransa gibi bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çocukları çevrim içi platformlardaki zararlı içeriklerden korumak amacıyla yeni bir yaş doğrulama sistemi uygulamaya koymayı planlıyor. Yeni sistemin nasıl çalışacağı ve ne işe yarayacağına dair ilk detaylar belli oldu.

Avrupa Komisyonu, çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamı güvenli ve haklarını koruyacak şekilde deneyimleyebilmeleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı üye ülkelerde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

5 ÜLKEDE TEST EDİLECEK

Komisyondan yapılan basın açıklamasında, internet kullanıcılarının yaşlarını kontrol ederek çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yeni bir uygulamanın, ilk olarak Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve İtalya’da test edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulamanın, kullanıcıların 18 yaşından büyük olduklarını, gerçek yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmadan kanıtlamalarına imkan vereceği ve platformların kullanıcıların görüntülediği içerikleri izlemesini engelleyeceği kaydedildi.

Bu uygulamanın özellikle yetişkinlere yönelik içerikler barındıran ve çocuklar için yüksek risk teşkil eden platformlarda kullanımının zorunlu hale getirileceği ve ülkelere göre uyarlanabileceği aktarıldı.