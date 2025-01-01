Çok şakacı ya da patavatsızsanız bir daha düşünün! Beyniniz hasarlı olabilir

01 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:09

Bazen kişilikte büyük değişimlere yol açabilen beyin hasarının kişi de yersiz şakalar ve çocukça kelime oyanları yapma isteği uyandırdığı ortaya çıktı.

Beyin hasarının, kişilikte büyük değişikliklere yol açabilir ve bazı nadir durumlarda hastalar patolojik şakacılara dönüşebilir, uygunsuz durumlarda bile aptalca şakalar veya çocukça kelime oyunları yapma isteğini bastıramazlar. 2016 yılında yapılan dikkat çekici bir vaka çalışmasında, felç geçiren ve mizah duygusuna karşı kompulsif bir ihtiyaç geliştiren 69 yaşındaki bir adam anlatılıyor.

ŞAKALARINI 50 SAYFALYA ANCAK SIĞDIRDI

Science Alert'te yer verilen habere göre, hastanın diz şaplaklayan bir şeyi paylaşma isteği o kadar büyüktü ki, geceleri karısını uyandırıp ona komik bir şey anlatırdı. Bu yüzden karısı nazikçe bunları yazmasını rica etti. Nörologlardan oluşan bir ekiple ilk kez tanıştığında, adam "çoğu cinsel veya dışkısal içerikli kelime oyunları veya aptalca şakalar olan yaklaşık 50 sayfalık şakalarıyla dolu" bir dosya getirdi.

ŞAKA YAPMADAN DURAMAMA HASTALIĞI

Adama , mizah için bitmeyen bir arzuyla karakterize edilen bir semptomlar topluluğu olan "Witzelsucht (Şaka yapmadan duramama hastalığı)" teşhisi kondu. Çoğu zaman, şakalar uygunsuz bir şekilde zamanlanmış veya saldırgan niteliktedir, ancak şakacı duyarsız kalır ve kendi zekasıyla oldukça eğlenir.

Almanca'da 'şaka' ve 'bağımlılık' kelimelerinin birleşimi olan Witzelsucht terimi ilk kez 1890 yılında, Hermann Oppenheim adlı bir Alman nörolog tarafından ortaya atıldı . Oppenheim, sağ frontal lobda oluşan hasarın, yaralanma ya da hastalık nedeniyle, hastalarında bazen aşırı komik davranışlara yol açtığını fark etti.

1929 yılında Alman beyin cerrahı Otfrid Foerster uyanık bir hastaya beyin ameliyatı yaparken , beynin belirli bir noktasına yaptığı müdahale sonucunda hasta aniden Latince, Yunanca, İbranice ve Almanca kelime oyunları yapmaya başladı.

TEDAVİSİ HÂLÂ BULUNAMADI!

Bu, nörobilimcilerin mizahla ilgili alanı daraltmalarına yardımcı oldu, ancak bu keşiften bu yana geçen onca on yılda, Witzelsucht'un ne sıklıkla meydana geldiği veya nasıl tedavi edilebileceği hala tamamen net değil. Vaka çalışmaları az ve enderdir.

Günümüzde bilim insanları, Witzelsucht'un sıklıkla moria adı verilen ve patolojik baş dönmesi ile karakterize edilen bir dizi nörolojik semptomla birlikte veya örtüşerek var olabileceğini biliyorlar.