Concord durduruluyor: PlayStation para iadesi alma yöntemi iki adımda açıklandı

04 Eylül 2024 10:07 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:07

Sony, büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Concord oyunu, çıkışından sadece iki hafta sonra iptal etme kararı aldı. 23 Ağustos 2024'te PC ve PlayStation 5 platformları için piyasaya sürülen oyun, 6 Eylül'de kapatılacak. Oyun Direktörü Ryan Ellis, Sony PlayStation blogunda yaptığı açıklamada satışların durdurulduğunu ve oyunu satın alanlara geri ödeme yapılacağını duyurdu.

SONY: CONCORD LANSMANI BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Ellis, blog yazısında "Deneyimin birçok yönü oyuncularda yankı uyandırmış olsa da oyunun diğer bazı yönlerinin ve ilk lansmanımızın beklediğimiz gibi olmadığını kabul ediyoruz. Bu nedenle oyunu 6 Eylül 2024'te kapatmayı ve oyuncularımıza daha iyi ulaşacak seçenekleri keşfetmeyi kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından oyuncu sayısının düşük olması ve oyuncuların eşleşme bulmakta zorlanması, oyunun büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Ayrıca Concord, Overwatch 2 ve Apex Legends gibi ücretsiz nişancı oyunlarıyla kıyaslanırken, Black Myth: Wukong ve Star Wars: Outlaws gibi dev rakiplerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Sony, Concord'un gelecekte yeniden piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermezken, oyunu satın alan oyunculara tam geri ödeme yapılacağını ve fiziksel kopyaların iadesi için oyuncuların satıcılarla iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

PLAYSTATION PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Oyunu PlayStation Store üzerinden satın alanlar, firmanın internet sitesi üzerinden para iadesi yapabilecek. İlk adımda PlayStation para iadesi bölümüne girmek gerekiyor. Daha sonra "PlayStation Store'da yapılan satın alma işlemleri için para iadesi talep etme" bölümündeki "PlayStation Destek Ekibi'ne ulaşın" butonuna tıklamak gerekli.

Açılan "Hangi konuda yardıma ihtiyacınız var?" bölümündeki PS Store ve para iadeleri" seçeneğini seçip Concord iade talebi göndererek PlayStation'dan geri ödeme talep edilebiliyor.