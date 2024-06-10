Counter-Strike silah kaplamasına dudak uçuklatan fiyat! Gören gözlerine inanamadı

10 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:43

Oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunan Counter-Strike, inanılmaz bir satış haberiyle gündemde bulunuyor. "StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661" adlı AK-47 kaplamasının 1 milyon dolar (yaklaşık 32 milyon TL) gibi uçuk bir fiyata satıldığı öğrenildi.

Insider-Gaming sitesinin haberine göre, satış fiyatının tam olarak ne kadar olduğu henüz bilinmemekle birlikte bu tutarın CS tarihine geçen en yüksek kaplama satışı olduğu ifade ediliyor.

2000 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike, başlangıçta Half-Life'ın bir modu olarak geliştirildi ve yayınlandı. Valve imzalı FPS oyununda oyuncular "Teröristler" ve "Anti Teröristler" olarak iki takım halinde rekabet ediyorlar, oyun içindeki görevleri tamamlamaya çalışıyorlar.

COUNTER-STRIKE SİLAH KAPLAMALARI

Counter-Strike'ı özel kılan unsurlardan bir tanesi, silah kaplamaları. 'Skin' olarak da bilinen kaplamalar, oyuncuların bıçaklarını ve diğer silahlarını görsel olarak özelleştirebilmelerine olanak tanıyor. En nadir kaplamalar ise genellikle çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

İşte bu son satışta StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, en az 1 milyon dolara alıcı bularak oyun tarihinin en pahalı silah kaplaması olarak kaydedildi.