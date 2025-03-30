CrowdStrike felaketinden ders alan Microsoft, hatalı Windows güncellemelerine karşı yeni çözüm geliştirdi

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını etkileyen kritik sistem hatalarına karşı devreye aldığı Quick Machine Recovery özelliğiyle, çöken bilgisayarların uzaktan kurtarılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede CrowdStrike felaketi gibi sorunlara karşı, IT ekipleri artık fiziksel müdahale gerekmeksizin krizleri daha hızlı bir şekilde çözebilecek.

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını etkileyen olası sistem hatalarına karşı daha hızlı müdahale edebilmek için Quick Machine Recovery adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Windows Insider Preview'ın en son sürümünde (6120.3653) yer alan özellik, IT uzmanlarının açılmayan cihazları uzaktan kurtarmasına olanak tanıyor.

Geçtiğimiz yıl, CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir sistem güncellemesi, dünya genelinde milyonlarca Windows cihazında Mavi Ekran (Blue Screen of Death) sorununa yol açmıştı. Bankalar, havayolu şirketleri ve televizyon yayıncıları gibi pek çok sektörü etkileyen sorun, fiziksel erişim gereksinimi nedeniyle IT ekiplerinin cihazları hızla onarmasını zorlaştırmıştı.

ÇÖKEN BİLGİSAYARLAR ARTIK UZAKTAN DÜZELTİLEBİLECEK

Microsoft'un duyurduğu Quick Machine Recovery özelliği, olası benzer felaketlerin etkilerini minimize etmeyi amaçlıyor. Sistem hata verdiğinde cihaz, Windows Kurtarma Ortamı'na (Windows Recovery Environment) geçerek ağa bağlanabiliyor ve Microsoft'a tanılama bilgilerini iletebiliyor. Ardından gerekli düzeltmeler, Windows Update sistemi üzerinden uzaktan uygulanabiliyor.

The Verge sitesinin haberine göre, ev kullanıcıları için varsayılan olarak etkinleştirilecek özellik, şu anda Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar tarafından simüle edilmiş bir ortamda test edilebiliyor. Microsoft, Quick Machine Recovery sayesinde IT ekiplerinin kriz anlarında daha hızlı ve etkili çözümler sunabileceğini belirtiyor.