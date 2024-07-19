CrowdStrike krizine Selçuk Bayraktar'dan ilk yorum! Milli Teknoloji Hamlesi'ne vurgu yaptı

19 Temmuz 2024 14:17 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:24

Selçuk Bayraktar, dünya genelinde internet üzerinden hizmet sunan bankaları, havayolu firmalarını, havalimanlarını, otelleri ve hastaneleri dahil birçok şirketi etkileyen "Microsoft CrowdStrike" krizine ilişkin açıklama yaptı.

"TEKNOLOJİNİN HER ALANINDA BAĞIMSIZLIK VAZGEÇİLMEZ"

"Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor." diyen Bayraktar, "Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, teknolojinin her alanında bağımsızlığın toplumlar için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti. "İşte tam da bu nedenle; Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için #MilliTeknolojiHamlesi diyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Tek işletim sistemi,

Tek arama motoru,

Bir iki sosyal medya platformu

Birkaç alışveriş sitesi...

Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor.

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor. Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan.

Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle; Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için #MilliTeknolojiHamlesi diyoruz."

ULAŞTIRMA BAKANI, SİBER SALDIRI İDDİASINI YALANLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında, uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu durumun bir siber saldırı olmadığını belirtti.

Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır." dedi.

Türkiye'nin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünleriyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.