Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi imzalamıştı! Türkiye'nin kuantum alanındaki hedefini Bilişim Vadisi açıkladı

28 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:42

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, geleneksel işlemcilerden ve bilgisayar çalışma sistemlerinden kuantum hesaplama sistemine geçişin eşiğinde olduklarını belirterek, Türkiye bu yarışa doğru zamanda girerse dünyada öncü ülkelerden biri olabileceğini söyledi.

Tüzgen, TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması'na ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan teknolojik dönüşümlere odaklandıklarını ve Türkiye olarak dönüşümleri yakalamak için çalıştıklarını belirtti.

TÜRKİYE'DE KUANTUM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Şu anda ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı, kuantum teknolojisi üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuda bilgi veren Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, özel sektörün özellikle de gençlerin yenilikçi alanlardan kuantum teknolojisine yönelmesini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Tüzgen, yarışmayı organize ederken en temel motivasyonlarının da bu istek olduğuna değinerek, Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasından kuantum teknolojileriyle ilgilenen, bunun ehemmiyetini bilen, geleceğini bunun üzerine kurgulayacak gençleri yetiştirmek istediklerini anlattı.

Tüzgen, yeni teknolojilerde atılacak adımlarda zamanlamanın doğru belirlenmesinin rekabeti artırdığını vurguladı. Bunun, teknolojiyi üretenler ile aynı yarışa dahil olma imkanı sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin insansız hava araçları alanında yarışa çok doğru zamanda girmesi ile dünyanın en büyük İHA ve SİHA ihracatçısı konumuna yükseldiğinin altını çizdi. Aynı zamanda otonom ve elektrikli araç alanında da doğru zamanlama yapıldığına işaret eden Tüzgen, "İnşallah dünyada bu alanda rekabet eden öncü şirketlerden biri olacağız." diye konuştu.

Kuantum teknolojilerinin de böyle bir dönüşüm alanı olduğunu ekleyen Tüzgen, "Şu anda geleneksel işlemcilerden, geleneksel bilgisayar çalışma sisteminden kuantum hesaplama sistemlerine geçişin eşiğindeyiz." dedi ve bu yarışa doğru zamanda girerlerse dünyada öncü ülkelerden biri olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ KUANTUM BİLGİSAYARLAR ÜZERİNE KURULACAK

Yapay zeka, şifreleme, iletişim ve sensör teknolojilerinin kuantum bilgisayarları üzerine kurulacağına dair yaygın bir öngörü mevcut. Tüzgen, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek, "İnşallah burada yarışan, kendisini geliştirecek gençlerimiz bundan sonra da bu alanda çalışmaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN gibi firmaların teknolojik yatırımlar yaptığını ve destekleriyle Türkiye'nin öncü şirketlerini beraber hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da kuantum teknolojisinin, siber güvenlik, enerji teknolojileri, sağlık hizmetleri gibi çok önemli alanlarda artan problemlerin daha kısa sürede çözümlenmesini sağlayabilecek teknoloji olduğunu söyledi.

Hıdır, TEKNOFEST'te nitelikli ve kritik teknoloji alanlarında çalışmalar geliştirecek gençlerin yetiştiğine vurgu yaptı. TEKNOFEST'te düzenledikleri yarışmalarda, özellikle geleceğin teknolojisi dedikleri alanlarda gençleri doğru zamanda, doğru yerde, doğru paradigma dönüşümüne vesile kılacak alanlara yönlendirmeye gayret ettiklerini ekledi.

TEKNOFEST kapsamında öğrencilerin kuantum teknolojisi alanında özgün çalışmalar ve algoritmalar yaparak farkındalık oluşturmalarının önemine dikkati çeken Hıdır, bu alanda ilk defa düzenlenen yarışmaya 45 şehirden 75 takımın teknoloji geliştirmek için başvuru yaptığını bildirdi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde bu alanda çalışma yapılması kararı alındığını aktaran Hıdır, böylece Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kuantum teknolojileri merkezi kurulacağının müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş olduğunu belirtti.

Hıdır, sivil alanlarda, özellikle ulusal güvenlik seviyesinde bu teknolojinin çalışmalara dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğinin altını çizerek Türkiye'de bu alanda özellikle devlet seviyesinde şu an önemli merkezlerin, üslerin kurulması adına çalışmalara başlandığını ve buradaki merkezin sadece merkez olmakla yetinmeyeceğini anlattı.

Merkezde çalışacak, üretecek ve geliştirecek insan kaynağına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Hıdır, tam da bu noktada TEKNOFEST'in devreye girdiğini ifade etti. 2018'den bu yana hedeflerinden birinin, Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarındaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak olduğuna dikkati çeken Hıdır, "Şimdi bu sıralarda teknoloji, ürün geliştiren gençlerimiz ülkemizde kurulacak bu üslerde, bu merkezlerde ileri seviyede yetkin olarak görevler alacaklardır." diye konuştu.