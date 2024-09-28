Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Siber güvenlikte dev hamle! Türkiye, dijital düşmanlara karşı siper alıyor

28 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:41

Türkiye, siber güvenlikte yeni bir döneme girerek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı" kurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulacak bu başkanlık, kamu kurumlarının siber güvenliğini sağlamak, dış kaynaklı saldırılara karşı önlem almak ve uzay sistemlerini korumakla görevli olacak.

Türkiye​, siber güvenlikte yeni bir döneme giriyor. Küresel çapta siber saldırıların ve elektronik haberleşme tehditlerinin gündemde olduğu şu dönemde, Türkiye kapsamlı bir hamleyle güvenlik çemberini genişletiyor. Cumhurbaşkanlığı​ bünyesinde kurulması planlanan Uzay ve Siber Güvenlik​ Başkanlığı, Türkiye'nin dijital altyapısını ve uydu sistemlerini koruma görevini üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın talimatıyla kurulacak başkanlık için yasal hazırlıklar süratle ilerliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılına girmesiyle birlikte bu teklif hızlıca yasalaşacak. Peki Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı tam olarak nasıl işleyecek?

BU BAŞKANLIK, KAMU KURUMLARININ SİBER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Sabah'ın haberine göre, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı, doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak. Kamu kurumlarının siber güvenlik sistemlerini koruyacak olan başkanlık, dış kaynaklı siber saldırılara karşı tedbirler alma görevini üstlenecek.

TÜM KURUMLAR İÇİN ÇATI KURULUŞ

Mevcut durumda kamu kurumları kendi siber güvenlik sistemlerine sahip, ancak bu sistemler arasında bir koordinasyon bulunmuyor. Yeni kurulacak Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı, tüm kamu kurumlarının siber güvenlikte ortak hareket edebileceği bir çatı kuruluş olarak hizmet verecek.

Bu sistemde, her kurum kendi güvenlik sistemini işletmeye devam ederken, aynı zamanda ortak bir savunma ağı oluşturulacak. Bir kuruma yönelik siber saldırı tespit edildiğinde, diğer tüm kurumlar anında haberdar edilecek ve birlikte önlem alınması sağlanacak.

Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'na paydaş olarak BTK gibi kuruluşlar bulunurken, yüksek güvenliğin elzem olduğu sektörlerde (bankacılık gibi) özel şirketlere de destek verileceği öğrenildi. Ayrıca başkanlık sadece kamu ve özel kuruluşların güvenliğinden değil, Uzay Vatan'daki uyduların da güvenliğini sağlayacak.

ERDOĞAN'DAN YERLİ-MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ana hedefi, Türkiye'nin verilerini yerli ve milli teknolojilerle korumak olacak. Bu konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle önem veriyor. Erdoğan, veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmayı, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle bir tutmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISI, YERLİ TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ PEKİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullanmış olduğu çağrı cihazlarını uzaktan müdahale ile patlatmıştı. Çok sayıda kişinin ölmesine yol açan bu saldırı, ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere yerli ve milli şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin öneminin daha iyi anlaşılmasını sağladı.