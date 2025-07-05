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Teknoloji
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'de deneme sürüşü yaptı!

Türkiye'nin mobilite markası TOGG, yakaladığı başarıyı yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 19:06

'nin mobilite markası , T10X ile yakaladığı başarıyı yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. İlk kez 2019'da ipuçları verilen ve son prototipiyle CES 2024'te teknoloji dünyasını selamlayan , Adana'da TEKNOFEST Akdeniz kapsamında kendini göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'de deneme sürüşü yaptı!

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Tam 600 kilometrelik etkileyici menziliyle sınıfındaki standartları yeniden belirleyen araç, sadece bir otomobil olmanın ötesine geçiyor. Yapay zeka destekli akıllı sistemleri ve enerjisini başka cihazlar için kullanabilme yeteneğiyle T10F, teknoloji ve tasarımı bir araya getiriyor. Geri sayım başladı: Merakla beklenen T10F'in yaz aylarında siparişe açılmasıyla birlikte kullanıcılar bu yeni nesil akıllı cihaza kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'de deneme sürüşü yaptı!

ERDOĞAN'DAN TEST SÜRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

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#türkiye
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#Yapayzeka
#Teknoloji
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