Daha hızlı şarj, daha güçlü motor: ChatGPT destekli Volkswagen ID.3 Pro S tanıtıldı

04 May 2024 13:44 - Güncelleme : 04 May 2024 13:45

Alman devlerden Volkswagen, elektrikli otomobili ID.3'e geçen sene makyaj operasyonu yapmıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar güncellenen model, bu sefer tasarımı aynı kalırken donanım ve elektrikli güç aktarma organlarında önemli yeniliklere imza attı.

Volkswagen ID.3 Pro S, selefiyle arasındaki en büyük farkı motor gücü ve menzil tarafında getiriyor. Hatırlatmak gerekirse ID.3, 201 beygir güç ve 150 kW motora sahipti. Pro S'te bu değerler 228 beygir / 170 kW olarak daha güçlü seçeneklerle satın alınabilecek.

VOLKSWAGEN ID.3 PRO S ÖZELLİKLERİ

Fakat burada Volkswagen bir çifte standart uygulamakta. 228 beygir güç Almanya'da standart olarak gelirken, Avrupa'nın diğer ülkelerinde ekstra para karşılığında sahip olunabiliyor. Bunun araca kattığı en büyük avantaj ise 0-100 km/sa hızlanma süresinin 0,7 saniye azalarak 7,1'e düşürülmesi.

77 kWh batarya paketiyle 559 kilometre menzil sunabilen ID.3 Pro S, optimum performans için şarj öncesi bataryasını ısıtabilme yeteneği ile geliyor. 175 kW DC şarj desteğine sahip olan otomobil, soğuk havalarda kısa sürede dolum yapabiliyor.

CHATGPT DESTEĞİ, 12,9 İNÇ BÜYÜK EKRAN

Araç içi bilgi-eğlence sisteminde 12,9 inç büyüklüğünde (bir MacBook Pro ekranıyla neredeyse aynı) bir dokunmatik ekrana barındıran Volkswagen ID.3 Pro S, IDA sesli asistan ve ChatGPT desteği, direksiyon arkasında küçük dijital ekran ve direksiyon butonlarını da kullanıcılara sunuyor.

Güvenlik de unutulmamış. Çıkış uyarı sistemi, Park Assist Plus ve geliştirilmiş Seyahat Yardımı özellikleri eklenen model, öte tarafta ses tutkunları için Harman Kardon imzalı 480 Watt ses sistemini opsiyonel olarak sunuyor.

VOLKSWAGEN ID.3 PRO S FİYATI NE KADAR?

Volkswagen ID.3 Pro S, 47 bin 595 euro başlangıç fiyatına sahip.