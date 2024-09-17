Daha önce böyle bir şey görmediniz! Samsung'un "yuvarlanabilir ekranlı" telefonu için tarih verildi

17 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:03

Teknoloji devi Samsung, 2025 yılında "yuvarlanabilir ekranlı" bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. İddialara göre bu cihaz, 12,4 inçlik ekranıyla dünyada bir ilk olacak.

Samsung​'un 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı "yuvarlanabilir ekranlı" akıllı telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Popüler teknoloji yayını The Elec tarafından aktarılan bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji devi, 12,4 inçlik devasa bir yuvarlanabilir ekran üzerinde çalışıyor. Bu ekran boyutu, Huawei'nin çok konuşulan Mate XT Ultimate modelindeki 10,2 inçlik üçlü katlanabilir ekranı geride bırakıyor.

SAMSUNG, YUVARLANABİLİR EKRANINI 2024'TE TANITTI

Samsung, geçtiğimiz yıl SID Display Week 2024 etkinliğinde 12,4 inçlik yuvarlanabilir ekranını tanıtmıştı. Bu ekranın, akıllı telefonda kullanılacağı öngörülüyor. Ayrıca yeni telefonun ekran altı kameraya sahip olacağı da belirtiliyor. Bu özellik, cihazın tamamen ekrandan oluşmasını sağlayacak.

DÜNYADA İLK OLACAK

Eğer iddialar doğru çıkarsa, Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı telefonu, 2025 yılına kadar piyasada benzer bir cihaza sahip olmayan ilk model olacak. Bu da Samsung'u, katlanabilir ekranlı telefonlarda olduğu gibi bir kez daha sektördeki en yenilikçi markalardan biri olarak öne çıkarabilir.

SAMSUNG GALAXY FOLD 5G, 2019DA TANITILDI

Samsung, 2019 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 5G'yi tanıtarak akıllı telefon​ dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açmıştı. O günden bu yana, birçok büyük telefon üreticisi katlanabilir cihazlar üzerinde çalışmaya başladı. Ancak Apple gibi dev isimler henüz bu konuda Samsung'un hızına yetişebilmiş değil.

Lansmanın 2025 yılında yapılacağı düşünüldüğünde, önümüzdeki aylarda cihazla ilgili daha fazla sızıntı ve detayların ortaya çıkması bekleniyor.

YUVARLANABİLİR EKRAN TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Yuvarlanabilir ekran teknolojisi, katlanabilir ekranlardan bir adım öteye geçerek, ekranın esnek bir yapıda yuvarlanmasını sağlıyor. Bu sayede cihaz, taşınabilirlik açısından büyük avantaj sağlarken, açıldığında kullanıcılara daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Bu teknolojinin ise özellikle tablet ve telefon kullanımını bir araya getiren cihazlarda yaygınlaşması bekleniyor.