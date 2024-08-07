Davayı kaybeden Google, Apple'ın başını yaktı! 20 milyar dolar riskte

07 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:35

Apple ve Google arasında yıllardır süregelen kârlı anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yargıcın, Alphabet'e ait arama devinin yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmesi sonrası tehlikeye girdi.

Wall Street analistleri, Google'ın antitröst davasından kaçınmak amacıyla bu anlaşmayı sonlandırmak zorunda kalacağı ihtimali üzerinde duruyor.

Amerikan yatırım şirketi Morgan Stanley'e Google, Apple'a her yıl 20 milyar dolar ödüyor. Bu da Safari tarayıcısı üzerinden yapılan arama reklamcılığından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını oluşturuyor. Analistler, anlaşma sonlanırsa iPhone üreticisinin kârında yüzde 4-6'lık bir düşüş olacağını öngörüyor.

APPLE'IN ANLAŞMAYI UZATMA HAKKI VAR

Mayıs ayında medyada yer alan ve antitröst davasında Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir belgeye atıfta bulunan haberlere göre, anlaşma en az Eylül 2026'ya kadar devam edecek ve Apple'ın anlaşmayı tek taraflı olarak iki yıl daha uzatma hakkı var.

Evercore ISI analistleri, "Şu anda en olası sonuç, yargıcın Google'ın artık varsayılan yerleştirme için ödeme yapmaması gerektiğine ya da Apple gibi şirketlerin varsayılan bir arama motoru belirlemek ve tüketicilerin isterlerse ayarlarda değişiklik yapmalarına izin vermek yerine proaktif olarak kullanıcılardan arama motorlarını seçmelerini istemesi gerektiğine hükmetmesidir" dedi.

Apple'ın hisseleri salı günü yatay bir seyir izledi ve pazartesi günkü küresel satışların ardından genel piyasadaki toparlanmanın altında bir performans gösterdi.

Pensilvanya Üniversitesi Hukuk Profesörü Herbert Hovenkamp, "Buradaki mesaj şu: Bir ürünle baskın bir pazar konumunuz varsa, münhasır anlaşmalar yapmaktan kaçınmalısınız ve yaptığınız herhangi bir anlaşmanın alıcıya alternatif seçenekler sunma özgürlüğü verdiğinden emin olmalısınız" diyerek durumu özetledi.

OPENAI, SEARCHGPT İLE ARAMA MOTORU PAZARINA GİRDİ

Apple ile Google arasındaki anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken, OpenAI da SearchGPT adlı kendi arama motorunu tanıttı. Henüz prototip aşamasında olan ürün, şu anda sadece 10 bin test kullanıcısının erişebileceği şekilde açık bulunuyor.

SearchGPT, kullanıcıya "Ne arıyorsunuz?" diye soran büyük bir metin kutusuyla açılıyor. Ancak arama motoru düz bir bağlantı listesi döndürmek yerine bunları düzenlemeye ve anlamlandırmaya çalışıyor. OpenAI'den bir örnekte, arama motoru müzik festivalleri hakkındaki bulgularını özetliyor ve ardından etkinliklerin kısa açıklamalarını ve ardından bir atıf bağlantısı sunuyor.