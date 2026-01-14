Deepfake krizi büyüyor: Endonezya ve Malezya Grok’u yasakladı

Kararın arkasında, Grok’un kadınlar ve çocuklar da dâhil olmak üzere rıza dışı cinsel içerikli deepfake görseller üretmek için kullanıldığına dair artan şikâyetler var. Ofcom, inceleme kapsamında X’in İngiltere’nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na uyup uymadığını mercek altına alacak.

Bu yasa, platformlara yasa dışı içeriklere karşı kullanıcıları koruma ve riskli içerik tespit edildiğinde hızlı müdahale etme zorunluluğu getiriyor. İhlal tespit edilmesi hâlinde, X’e küresel gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası kesilmesi ya da İngiltere genelinde erişim engeli talep edilmesi gündeme gelebilecek.