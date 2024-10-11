Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak: Levent yakın hava savunma sistemi, ilk atış testini geçti

11 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:02

Türk savunma sanayii şirketleri, Türkiye'yi hem havadan hem karadan hem de denizden koruyacak projeler üzerinde çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Roketsan, Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği Levent yakın hava savunma sisteminin ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Roketsan​, Türk Deniz Kuvvetleri​'nin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği "Levent yakın hava savunma sistemi" ile önemli bir başarı elde etti. Deniz platformlarını tehditlere karşı koruyacak sistemin ilk atış testi başarıyla tamamlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin savunma gücünü artıracak Levent​ yakın hava savunma sistemi, deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek birçok sisteme karşı koruma sağlayacak. Bu sistemler arasında uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve seyir füzeleri yer alıyor.

ÇELİK KUBBE'DE KULLANILACAK

Levent, "Sistemler Sistemi" olarak nitelendirilen, Türkiye'nin hava sahasını korumak amacıyla geliştirilen, entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak.

LEVENT SİSTEMİNDE HANGİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR?

Roketsan'ın Sungur ve Hisar hava savunma füze​ sistemlerinde kazandığı bilgi birikimi, teknoloji altyapı ve alt sistem teknolojilerini kullanan Levent, yine Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli sensörlerle donatıldı. Sistemin dikkat çekici özelliklerinden biri: süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olabilmesi.

ÜÇ FARKLI MODA SAHİP

Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetleri'ne vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak. Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak.

Roketsan, Levent’in gemi üzerindeki entegrasyon ve kullanım konseptini Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil platformları olan milli hücumbotlarda da Levent yakın hava savunma sistemi kullanılacak. Milli hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen milli çözüm Levent, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.