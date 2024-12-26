Derin uzaydaki kara deliğin çevresinde "okyanus" bulundu! Boyutu bilim insanlarını şaşırttı

26 Aralık 2024 11:44 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:49

Astronomlar, Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki APM 08279+5255 kuasarının merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin çevresinde devasa bir su buharı rezervi keşfetti. Bu su kütlesinin, Dünya'daki okyanusların toplam miktarının 140 trilyon katına eşit olduğu ve erken evrende suyun varlığını kanıtladığı belirtildi.

Astronomlar, derin uzayda bir kara deliğin etrafında dönen beklenmedik bir su kaynağı keşfetti. Suyla çevrili kara delik​,Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzakta bulunan bir kuasarın merkezinde yer alıyor. Astronomlar, keşiflerini Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan bir çalışmada açıkladılar.

OKYANUSLARIN TOPLAM SU KAYNAĞININ 140 TRİLYON KATINA EŞİT

Galaksinin uzaklığı nedeniyle, çalışmanın yazarları gördüğümüz ışığın, erken evrenin oluşumundan çok kısa bir süre sonra yolculuğuna başladığını belirtiyor. Yapılan tahminlere göre, bu su kaynağının Dünya'daki okyanusların toplam su miktarının yaklaşık 140 trilyon katına eşit olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte, bu su barındıran kara delik aslında "süper kütleli bir kara delik" ve güneşten yaklaşık 20 milyar kat daha büyük bir kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu kara deliğin bulunduğu kuasar, APM 08279+5255 olarak biliniyor. Bu, evrende şimdiye kadar keşfedilmiş en uzak ve en büyük su rezervi olma özelliğini taşıyor.

Araştırmacılar, bu kuasarın merkezindeki kara deliğin çevresindeki ortamın, bu kadar büyük bir su kütlesi üretmesi nedeniyle benzersiz olduğunu düşünüyor. Bu aynı zamanda suyun evrende ne kadar yaygın olduğunu gösteren bir başka örnek, çünkü su en erken gözlemlenebilen anlarda bile mevcut olmuştu.

EVRENİN OLUŞUMUNU ANLAMAMIZA YARDIMCI OLABİLİR

Bu uzun mesafeli kuasarların nasıl ortaya çıktığını anlamak, evrenin oluşumunu bir bütün olarak daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Onları incelemek, tüm galaksilerin nasıl oluştuğunu, maddenin kozmos boyunca nasıl yayıldığını ve daha fazlasını görmemize yardımcı olabilir. Yine de bu kadar büyük, suya bağlı bir kara delik bulmak heyecan verici ve merak uyandırıcı.

Tüm su rezervinin, birkaç yüz ışık yılı genişliğinde bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. Ayrıca burada bahsedilenin sıvı su olmadığını da belirtmek önemli. Bunun yerine, su buharı olarak adlandırılan ve Dünya'da yaşamın yapı taşlarının temelini oluşturduğu düşünülen bir molekül türünden bahsediliyor.