Desenli kilit kullananlara korkutan uyarı! Bu desenler çok güvensiz, işte liste

11 Kasım 2024 17:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:44

Norveçli araştırmacılar, kullanıcıların telefon kilidi olarak tercih ettikleri desenlerin çoğunun kolayca tahmin edilebilir olduğunu ve hackerlar tarafından öncelikli olarak denendiğini belirledi. Özellikle "L" ve "Z" gibi basit şekillerin güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların kullanmaktan kaçınması gereken şekilleri sıraladı.

Çoğu Android telefon ve tablet kullanıcısı, cihazlarını güvende tutmak için desenli kilit kullanmayı tercih ediyor. Ancak Norveçli bir şirketin araştırmasına göre, bazı kilit desenlerinin hackerların ilk denediği şifreler arasında olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre telefonunuz güvende kalsın istiyorsanız basit desenlerden uzaklaşmalı ve daha karmaşık desenleri kullanmalısınız.

TAHMİN EDİLMESİ KOLAY DESENLERİ KULLANMAYIN

Norveçli araştırmacılar, insanların alışveriş uygulaması, telefon kilit ekranı ve mobil bankacılık uygulamaları gibi çeşitli platformlarda kullandıkları desenleri inceledi. Araştırmaya göre kullanıcıların büyük bir kısmı tahmin edilmesi kolay ve basit kilit desenleri kullanmayı tercih ediyor.

Tabii ki de bunu, hackerlar gelsin ve telefonunuzun kilidini kolaylıkla açıp bilgilerinize erişsin diye yapmıyorsunuzdur ve tek amacınız, unutmayacağınız bir desen seçmek olabilir (sonuçta alt tarafı ekrana kilit koyacağız diye Da Vinci Şifresi gibi parola yazmanın lüzumu yok) ancak yine de kaş yapayım derken göz çıkarmamakta fayda var.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, bazı desenlerin hackerlar tarafından bilinen ve tahmin edilmesi kolay olan desenler olduğunu belirterek, kullanıcıların kaçınmaları gereken desenleri belirledi.

Araştırmaya göre kullanıcılar, çoğunlukla 'L' ve 'Z' şeklindeki desenleri tercih ediyor. Ayrıca çizgisel ve köşeli şekiller gibi basit desenler de sıklıkla kullanılanlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu desenlerin tahmin edilmesinin oldukça kolay olduğunu belirterek daha karmaşık desenler oluşturma çağrısında bulundu.

"Daha zor tahmin edilen desen"den kasıt, daha fazla bağlantı noktasına sahip, karmaşık ve simetrik olmayan şekiller.

Kırılması kolay desen örnekleri: